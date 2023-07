Kreisseniorentag beim Bezirksmusikfest in Unterreitnau

Zum zweiten Mal fand der Kreisseniorentag beim Bezirksmusikfest am Samstag Nachmittag als Nachmittag der Generationen statt. Den Auftakt des Nachmittags gestalteten die Jugendkapellen des Bezirkes 7 im Massenchor. Das Bezirks–Senioren–Orchester unter Leitung von Ernst Müller heizte mit flotten Stücken die schon sehr „heiße Luft“ und Stimmung im Zelt weiter an. Der Vorsitzende des Seniorenbeirates im Landkreis Lindau, Bert Schädler, begrüßte die Anwesenden und erklärte kurz die Arbeit des Seniorenbeirates. Weitere Grußworte sprachen Sonja Müller, stellvertretende Landrätin, und Prof. Ulrich Schöffel im Namen der Stadt Lindau. Im Laufe des Nachmittags wurden die anwesenden Seniorenbeauftragte der jeweiligen Gemeinden durch Nennung bekannt gemacht. Trotz der sehr heißen Witterung sind viele Senioren gekommen und hatten einen wunderschönen Nachmittag. Der Veranstalter, die Musikkapelle Unterreitnau hat sich vorbildlich um die Senioren gekümmert. Der Zugang zum Zelt war barrierefrei, die Lautstärke im Zelt sehr angenehm, der Service bestens und die Preise sozial. Es blieben keine Wünsche offen. Der Kreis–Seniorentag 2023 war ein Tag, an dem „Jung und Alt“ sehr viel Spaß miteinander hatten.

