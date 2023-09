Klima–Aktion der Nachbarschaftshilfe Lindau

Kurz vor den Sommerferien in Bayern hat die Nachbarschaftshilfe Lindau (B) die ersten Stadtbus–Jahreskarten an Familien mit Kindern übergeben. Nach Eingang und sozialer Prüfung der Anträge konnten sich zunächst drei Familien über die Zuwendung freuen. Der Vorstand hat in diesem Jahr für die Aktion ein Budget von circa 10.000 Euro beschlossen, was für 20 Jahreskarten reicht. Jede Stadtbuskarte hat einen Einzelwert von 492 Euro und ist innerhalb der Familie übertragbar. Am Wochenende, wie auch am 15. August, 24. Dezember und 31. Dezember können bis zu fünf eigene Kinder mitgenommen werden. Die Stadtbuskarten sind für ein Jahr gültig und verlängern sich nicht automatisch. Die frohe Botschaft einer Beteiligung der Stadtwerke kam von Geschäftsführer Hannes Rösch und Marketingleiter Günter Baumann. Norbert Kolz, stellvertretender Vorsitzender der Nachbarschaftshilfe, freute sich über die Unterstützung der sozialen Aktion in Höhe von 800 Euro.

Auch NBH–Vorsitzende Sybille Mang meldete sich aus dem Urlaub und betonte, dass in Zeiten der Klimakrise die Nachbarschaftshilfe Lindau einen Beitrag leisten könne. Gerade Familien mit Kindern und einem kleinen Budget seien oft auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen. Die Nachbarschaftshilfe Lindau leiste hier einen gesellschaftlichen, wie auch für die Umwelt, wertvollen Beitrag. Die Aktion geht weiter und so können auch nach den Sommerferien digital per Mail–Anträge gestellt werden ([email protected]). Erforderlich sind dabei vollständige Kontaktdaten (Name, Anschrift, Telefonnummer, Mail) und entsprechende Nachweise über den Empfang von Sozialleistungen (Bürgergeld, Arbeitslosengeld, Wohngeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Bildung und Teilhabe, Mehrbedarfszuschläge für Schwangere, Alleinerziehende oder Menschen mit Behinderung). Ab sofort stehen Beate Schwammel und Team wieder im Laden in Lindau (Kemptener Straße 10a) zu den wöchentlichen Öffnungszeiten (Dienstag 9 bis 14 Uhr und Samstag 9 bis 12 Uhr) zur Verfügung. Dann können die Anträge und Unterlagen auch persönlich abgegeben werden. Für telefonische Erreichbarkeit steht die Rufnummer 01525/6965039 zur Verfügung.