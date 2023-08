Klasse 3a gestaltet Lindauer Adventskalender 2023

Olesia Kononenko sowie weitere Schüler/innen aus der Klasse 3a der Grundschule Reutin–Zech sind die Gewinner/innen des diesjährigen Gestaltungswettbewerbs für den Lindauer Adventskalender. Wie bereits vor den Coronajahren hatten der Lions Club Lindau und Round Table 116 in diesem Jahr die Gestaltung des beliebten Lindauer Adventskalenders wieder in einem Wettbewerb ausgeschrieben. Dieses Mal waren alle Grundschulen aus Lindau und Umgebung eingeladen, sich an dem Wettbewerb zu beteiligen. Viele Schüler/innen nutzten diese Gelegenheit und beteiligten sich mit Begeisterung. Am Ende konnte jede Schule nach interner Vorentscheidung einen Entwurf in den Wettbewerb einbringen.

Die hohe Qualität der eingereichten Entwürfe hat es der Jury auch in diesem Jahr nicht leicht gemacht. Dennoch fiel die Entscheidung für den Sieger letztlich einstimmig aus.

An dem Sieger–Motiv waren vor allem Olesia Kononenko sowie weitere Schüler und Schülerinnen der Klasse 3a der Grundschule Reutin–Zech beteiligt. Olesia, die zu Beginn des Krieges in der Ukraine nach Deutschland kam, erhielt stellvertretend die Gratulationskarte. Bei der Preisübergabe waren zudem Frau Ute Müller, Rektorin der Grundschule Reutin–Zech sowie Frau Caroline Bovenschen, Klassenlehrerin der Klasse 3a zugegen.

Die Siegprämie in Höhe von 300 Euro kommt der Klassenkasse der 3a zugute. Anfang des nächsten Schuljahres ist davon ein gemeinsamer Ausflug in ein naturwissenschaftliches Museum geplant.

Den zweiten Platz erhielt die Freie Schule Lindau, den dritten Platz die Grundschule Hoyren. Beide erhielten jeweils auch eine Prämie in Höhe von 150 Euro.

Bei der Übergabe bedankten sich Thomas Zeleny, Vizepräsident des Lions Club Lindau und Dennis Jost, Präsident Round Tabel 116 bei allen Teilnehmer/innen für die vielen gelungenen Arbeiten. Sicher hätten es die Entwürfe aller Preisträger verdient gehabt, dem diesjährigen Lindauer Adventskalender sein Gesicht zu verleihen. Aber am Ende konnte es natürlich nur einen Sieger geben.

Wie der Siegerentwurf aber nun tatsächlich aussieht, bleibt noch einige Zeit ein Geheimnis. Erst Ende Oktober soll der von Olesia und ihren Klassenkamerad/en/innen gestaltete Kalender der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Die nicht prämierten Entwürfe gehen an die teilnehmenden Schulen zurück und erhalten auch eine Anerkennungsprämie von jeweils 75 Euro.