Kirchenkonzert anlässlich des 180-jährigen Jubiläums

Anlässlich seines 180-jährigen Jubiläums spielte der Musikverein Wasserburg am 23.03.2024 ein Jubiläumskonzert in der St. Georgskirche. Dirigent Norbert Zanker wählte Stücke unterschiedlichen Genres aus, welche in der Kirche gut zu tragen kamen. So wurde neben reinen Blasorchesterstücken das „Hebe deine Augen auf“ von Mendelssohn-Bartholdy mit dem Kirchenchor Wasserburg vorgetragen. Beate Rohrmüller übernahm in der Ballade „May the road rise“ den Part der Solovioline, welches als besonderes Highlight zum Besten gegeben wurde.

Neben kurzen Informationen zu den Stücken sowie zur 180-jährigen Vergangenheit des Musikvereins durch Kilian Heinz, durften sich die Zuhörer über Grußworte des Hausherrn Dr. Ralf Gührer sowie des Bürgermeisters Harald Voigt freuen.

Besonders erfreulich war die hohe Spendenbereitschaft der Besucher. Die Spenden kommen vollständig dem ehrenamtlichen Verein „Helfer vor Ort Nonnenhorn / Wasserburg“ zu Gute.

Ein weiteres Highlight im Jubiläumsjahr wird das Uferfest sein, das vom 19. bis 21. Juli 2024 auf der Augustinwiese stattfindet und ein bunt gemischtes Programm für Jung und Alt bereithält.