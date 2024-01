Kinderskikurs 2023 des TSV Niederstaufen

Die Skiabteilung des TSV Niederstaufen hat für die Kinder in der Umgebung von Niederstaufen einen Kinderskikurs angeboten. Der starke Schneefall Anfang Dezember gab Hoffnung auf sehr gute Pistenverhältnisse für unseren Kinderskikurs. Allerdings hielt die Winterfreude nicht allzu lange an und wie auch im letzten Jahr stand die Ausrichtung des Kinderskikurses auf der Kippe. Durch die tolle Pistenaufbereitung in Riefensberg/Hochlitten konnten wir am 27. Dezember unseren 3-tägigen Kinderskikurs starten. Mit den fast 60 Kindern und den 19 Beteuern*innen hatten wir viel Spaß. Foto: Bernhard Schröder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.