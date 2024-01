Kind soll Feuerwerksrakete zünden: Sechs Verletzte

Zu einem recht dramatischen Unfall ist es am frühen Morgen des 1. Januar gegen 1.15 Uhr auf dem Vorplatz eines Hotels in Gaschurn gekommen.

Wie die Polizei informiert, hielten sich zu dem Zeitpunkt mehrere Personen auf dem Platz auf, um ein Feuerwerk abzuschießen. Zu diesem Zweck positionierten sie eine Flasche auf dem Boden, stellten einzeln die Raketen hinein und zündeten das Feuerwerk. Ein Hotelgast ließ nach Einwilligung der Eltern ein etwa achtjähriges Kind eine zum Abschuss vorbereitete Rakete anzünden.

Als sich das Kind nach dem Anzünden der Rakete entfernen wollte, stieß es die Flasche um und die Rakete explodierte im Eingangsbereich des Hotels. Durch die Explosion wurden laut derzeitigen Erkenntnissen sechs Personen durch Platzwunden und kleinere Schnitte verletzt. Zwei Personen begaben sich noch in der Silvesternacht selbständig ins Krankenhaus. Sie konnten nach ambulanter Behandlung entlassen werden.

Drei weitere Verletzte suchten am selben Tag ebenfalls selbständig einen Arzt auf. Eine weitere Person wurde zudem leicht verletzt, begab sich aber nicht in ärztliche Behandlung. Durch die Rakete wurden überdies mehrere kleine Scheiben sowie Inventar im Hotel beschädigt. Auch eine in etwa dreieinhalb Metern Höhe angebrachte Glaskuppel im Eingangsbereich wurde beschädigt. Die Ermittlungen seitens der Polizei sind noch im Gange.