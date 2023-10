Kids-Day des EVL mit über 60 Kindern ein voller Erfolg!

Als voller Erfolg erwies sich der „Kids-on-Ice- & Integration-Day“, den die EV Lindau Islanders am 3. Oktober durchgeführt hatten. Über 60 Kids, darunter viele neue Gesichter, tummelten sich in der BPM-Arena und unternahmen unter der Anleitung der geschulten Nachwuchs-Trainer des Vereins die ersten Schritte auf dem Eis. „Der Kids Day im Rahmen des Familientages bescherte uns ein hervorragendes Resultat“, sagte Spencer Eckhardt, hauptamtlicher Nachwuchs-Chef der Islanders. „Wir brauchen eine starke Nachwuchsrekrutierung und wollen hier vielen Kindern ein sicheres Umfeld mit einem tollen Sport bieten.“

Unterstützt wurden die Young Islanders am Familientag, mit freiem Eintritt für die Eltern für die nachfolgende Partie gegen die Tölzer Löwen, von den Oberliga-Akteuren Zach Kaiser, Matthieu Desautels, Walker Sommer, Andreas Farny und Vincenz Mayer. Das Quintett ließ es sich trotz der anstehenden Partie gegen Tölz nicht nehmen, ihrer Vorbild-Rolle gerecht zu werden und dem Nachwuchs wertvolle Tipps und hilfreiche Kniffe zu vermitteln. Die Teilnahme war kostenlos, die Kids mussten lediglich Helm, Handschuhe, Knie- und Ellenbogenschoner mitbringen.

Bis zum Jahreswechsel planen die Young Islanders noch weitere Aktionstage: Am 18. November steht der „Kids Day“ auf dem EVL-Terminkalender, am 10. Dezember folgt der „Girls- und Integration Day“. Am besten beide Termine schon dick im Kalender vormerken! Außerdem sieht das Konzept eine besondere Kindergarten-Aktion vor. Dabei wollen EVL-Vertreter die Kids nach Absprache in den Kindergärten abholen und dann in der BPM-Arena ein kindgerechtes Programm auf dem Eis absolvieren.

Das bewährte „Learn-2 Skate“-Programm, dass sich großer Beliebtheit erfreut, läuft in den kommenden Wochen auch jeden Montag und Donnerstag weiter. Jetzt ist die beste Zeit für den Einstieg, um noch vor Weihnachten Schlittschuhlaufen zu lernen. Die Islanders suchen vor allem Kinder der Jahrgänge 2016 und jünger, der Einstieg ab 3 Jahren bereits möglich!