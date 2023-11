Kennen Sie die Schlaraffen?

Es hat sich vielleicht schon manch Lindauer gewundert, wenn er sieht, wie am Montagabend meist dunkel gekleidete Männer im Haus Baumgarten verschwinden. Es sind Schlaraffen, die zu ihrer wöchentlichen Sippung (Treffen) in ihrer Burg (Vereinslokal) verschwinden.

Schlaraffia-Insulinde, so der korrekte Name des Vereins, scheint in Lindau relativ unbekannt zu sein, wenn auch das Gründungsjahr bereits 1956 war.

Schlaraffia? Ein Verein, gegründet vor 164 Jahren in Prag, damals eine Kulturhauptstadt der Monarchie. Dort trafen sich Künstler, Schauspieler, Dichter, Musiker, um gesellig zu sein, getreu dem Wahlspruch den sie sich gegeben haben: „in Arte voluptas“ ‐ in etwa: „in der Kunst liegt das Vergnügen“. Schlaraffia sollte Gegenpol elitärer Vereinigungen sein und wollte unter anderem dem übertriebenen, mitunter auch hochnäsigen Bürgertum und dem Adel mit Persiflage Paroli bieten.

Es wurde musiziert, Vorträge und Gedichte vorgetragen, gesungen, und das alles eingebettet in Regeln (Cermoniale), man nannte sich Ritter, trug eine Narrenkappe, klapperte zur Begrüßung mit Holzschwertern, und nahm sich selbst nicht wichtig oder ernst wie in der Profanei. Dieses Loslassen vom Alltäglichen ergibt sich auch dadurch, dass weder über Politik, Religion, Beruf diskutiert und gesprochen wird. Aber es hat absolut nichts mit Fasching/Karneval zu tun. Es ist auch keine Stammtischplauderei, die den Abend prägt. Freundschaft, Humor und Kunst sind die Säulen der Schlaraffia, die das Fundament unserer Treffen bilden.

Sicher hat sich in den Jahren des Bestehens manches geändert, aber vom Grundsatz her machen wir es immer noch wie unsere Altvorderen, ohne zu vergessen, dass wir im 21. Jahrhundert leben.

Weltweit gibt es rund 250 Reyche (Vereine) mit circa 9000 männlichen Mitgliedern unterschiedlichen Alters. Und in jedem dieser Reyche ist der Schlaraffe herzlich willkommen, mit den gleichen Rechten, es gelten die gleichen Regeln, die Sprache ist weltweit deutsch. Haben sie Interesse uns zu besuchen? Lust auf Geist-Humor-Kunst?!

Wir laden Sie herzlich ein, uns an einem Montag (19.30 Uhr) als Gast zu besuchen, Lindau Marktplatz 4, Eingang dort wo der Uhu leuchtet, oder rufen sie uns an 08382 / 21384 oder 08382 / 228587 oder 07562 / 970421. Weitere Informationen: schlaraffia-insulinde.de oder allschlaraffia.org. Wir freuen uns über ihre Kontaktaufnahme.