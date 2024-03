Karate-Anfängerkurs im TSV Lindau startet im April

In diesem Karate Anfängerkurs lernt man die ersten Karateschritte kennen. Ausgehend von grundlegenden Prinzipien des Karate vermitteln in diesem Kurs drei ausgebildete Trainer:Innen systematisch aufbauend die Grundschule des Karate. Den Teilnehmer:Innen wird so die Türe weit für den Karate-Do, dem Weg des Karate geöffnet.

Yücel Aktay leitet den Anfängerkurs, Gerhard Schlauch und die Abteilungsleiterin Julia Bek werden unterstützen. Alle drei sind erfahrene Danträger:Inen, und verfügen über eine riesige Erfahrung im Shotokan-Karate aber auch in anderen Kampfkünsten. Julia Bek ist gleichzeitig Bayerische Meisterin und Deutsche Vizemeisterin im Shotokan-Karate. Um jeder Altersstufe gerecht zu werden, bietet die Karateabteilung Anfängerkurse in allen Altersstufen an.

Dieser Kurs jedoch richtet sich an erwachsene Interessierte und wird vom Leistungsniveau auf die altersbedingten körperlichen Fähigkeiten abgestimmt. Alle Teilnehmer:Innen werden in diesem Kurs bis zur ersten Gürtelprüfung, dem gelben Gürtel, begleitet. Diese Gürtelprüfung findet am Ende des Kurses statt. Die Teilnahmegebühren betragen 40 Euro.

Wer sich entschließt den Karate-Do weiterhin zu beschreiten wird Mitglied im TSV Lindau. Herzlich willkommen sind ebenso Wiedereinsteiger, egal welche Kampfkünste bisher ausgeübt wurden.

Der Kurs findet von Dienstag, dem 9. April bis zum 27. Juni in der Sporthalle der „Realschule Dreiländereck Lindau“, Reutiner Straße 2, Lindau, zwei mal in der Woche statt: Dienstags von 19.15 Uhr bis 20.45 Uhr, donnerstags von 18 Uhr bis 19 Uhr.

Am Sonntag, den 7. April findet um 14 Uhr im Jahnstüble oberhalb der Jahnturnhalle Lindau-Insel (Rotkreuzplatz, Eingang von der Seeseite her) eine Infoveranstaltung zum Kurs statt.

Anmeldungen und weitere Infos über Eugen Schuhmann: [email protected]. Die Kontoverbindung und die Telefonnummer für weitere Auskünfte wird anschließend per Mail mitgeteilt.