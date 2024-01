Jungen zündeln in Geschäft und verursachen Brand

Zu einem Brand kam es am Montag, 15. Januar, gegen kurz vor 15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft im Dornbirner Messepark. Im Geschäft hantierten offenbar fünf minderjährige Jungen im Alter von zwölf und 13 Jahren mit einem Feuerzeug. In der Folge fingen brennbare Stoffe in einem Regal Feuer.

Dieses breitete sich rasch auch auf umliegende Teile aus und erzeugte starken Rauch. Durch den beherzten Einsatz von Mitarbeitern mit Feuerlöschern und durch die Sprinkleranlage konnte das Feuer rasch gelöscht werden. In der Zwischenzeit wurde das Geschäft evakuiert und vom Rest des Einkaufszentrums getrennt.

Verdacht auf Rauchgasvergiftung

Eine Mitarbeiterin wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht. Es entstand Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Das Geschäft blieb für den restlichen Tag geschlossen. Die Jungen wurden in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben. Im Einsatz waren 17 Beamte der Polizei, 40 Feuerwehrfrauen und -männer und acht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Rettung