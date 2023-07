Junge Künstler musizieren bei Gitarrenserenade

Am Sonntag, 16. Juli, fand die diesjährige Gitarrenserenade in der Kirche St. Verena statt. Schon seit Monaten probten die jungen Künstler für dieses Ereignis. Gastgeber waren die Gitarrenlehrerin Elena Hager und die Klavierlehrerin Ludmilla Anton, durch das Programm führte mit einer heiteren Moderation Lara Fausel.

Den Auftakt der Veranstaltung bildete das Gitarrenorchester mit dem Rondo von Susato und einem Quartettino in C. Dreizehn Schüler musizierten gemeinsam, wobei die Jüngsten das erste Mal in dieser Formation dabei waren. Es folgten Einzelbeiträge der Künstler, in den sie ihr großes Können zeigten. Besonders hervorzuheben sind die beiden Lindauer Gitarrenquartette, die bei Jugend musiziert mit mehreren Preisen ausgezeichnet wurden. Esperanza und Pachelbels Rumba gehören zum beliebten Repertoire der jungen Musiker. Munter, bewegt und bestens aufeinander eingespielt trugen die Gitarristen fehlerfrei und zur Freude des zahlreich erschienenen Publikums zum Programm bei. Beeindruckend das Vorspiel von Mia Egger, die bei Tarregas Recuerdos de la Alhambra ihre enorme Spieltechnik bewies. Alex Fress nahm mit seinem Tanz von Lauro die Zuhörer ganz in seinen Bann. Drei der Gitarristen haben in diesem Jahr Ihr Abitur erfolgreich bestanden, streben nun z.T. ein Musikstudium an und werden ihr Können weiter perfektionieren.

Wie bereits erwähnt, bereicherten auch in diesem Jahr junge Pianisten aus der Klavierklasse von Ludmilla Anton die Gitarrenserenade. Mit sicher und markant ausgeführten Klangfolgen in großem Tonumfang und beträchtlichem Tempo spielten die Pianisten und begeisterten das Publikum. Mit großem Fleiß interpretierten Sie eine Zitatensammlung klassischer Klavierliteratur mit Werken von Bach, Haydn, Beethoven und Chopin — ein wahres Feuerwerk, das mit viel Applaus belohnt wurde. Strahlend zeigte sich an diesem Abend nicht nur das Publikum, sondern auch Dr. Wahhoud. Der pensionierte Ingenieur stammt aus Syrien und hat ein Konzept zur Entwicklungshilfe mit sogenannten Medical Points in seinem Heimatland erarbeitet. Seinem Projekt gingen die Einlagen des Abends zugute. Ganze 1.500 Euro kamen zusammen!

Beim anschließenden Sektempfang auf der Kirchwiese konnten alle bei einem leichten Snack über den Abend reflektieren und mit den jungen Künstlern und Gästen ins Gespräch kommen. Freuen wir uns auf die nächsten Auftritte der Musiker.