Jugendgruppe erringt ersten Platz

Nach fünfjähriger Pause konnte Anfang November endlich wieder ein Wertungsplatteln auf Verbandsebene im Vereinshaus in Lindau durchgeführt werden. Vereine aus Waldburg, Eglofs, Wangen, Friedrichshafen sowie die „D´bayr. Bodenseer“ aus Lindau nahmen an dem Wettkampf teil. Nach wochenlangem Üben waren vor allem die Kinder und Jugendlichen hochmotiviert und stellten sich den Beurteilungen der vier Wertungsrichter. Diese bewerteten die teilnehmenden Einzelpaare und die ebenfalls startenden Gruppen. Es wurde bei den Burschen auf den Schuhplattler, bei den Mädchen auf das Drehen und bei allen Teilnehmern auf die ordentlich zu tragende Tracht geachtet. Nach einem langen Tag wurde die Siegerehrung mit Spannung erwartet. Mit einer teilnehmenden Jugendgruppe und 13 Einzelstartern waren die „D´bayr. Bodenseer“ die zweitstärkste Gruppe. Bei den Kindern und Jugendlichen gewannen in der jeweiligen Altersklasse Taliyah Aras, Maja Roth sowie Loris Grimminger den 1. Platz, Kuno Grimminger Platz 2, Alissa Aras und Linus Plate den 3. Platz. Imme Wendrich, Mayleen Strube und Kira Reimann haben mit sehr großem Erfolg teilgenommen. Bei den Aktiven erreichten Stefan Ganal und Svenja Späth den 2. Platz, Leonie Ganal Platz 6. Sabine Straub gewann in ihrer Altersklasse Platz 1. Besonders stolz sind alle auf den Pokal für den 1. Platz der Jugendgruppe in der Gruppenwertung. Zusätzlich erhielten sie den Wanderpokal, der beim nächsten Wertungsplatteln in zwei Jahren wieder verteidigt werden muss.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.