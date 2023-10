Josef's Café: „Lachen ist die schönste Sprache der Welt“

Nach der Sommerpause ist das beliebte Josef's Café vom Frauenbund St. Josef wieder gestartet. Unter dem Motto „Lachen ist die schönste Sprache der Welt“ sorgten die Clownfrauen Bella Bimba und Antonia für fröhliche Unterhaltung. Mit Drehorgel, Tanz und Gesang nahmen die beiden Clownfrauen ihre Gäste auf humorvolle Art mit durch den Nachmittag. Sie haben auch über ihre wichtige und wertvolle Arbeit bei Clowns ohne Grenzen Deutschland erzählt:

„Unsere Aufgabe ist es, den Menschen in Krisengebieten mit kostenlosen Shows wieder Lebensmut zu geben. Die wenigen Augenblicke purer Freude und unbeschwerte Heiterkeit während unserer Besuche wirken noch lange nach ‐ besonders bei Kindern, dem ersten Zielpublikum unserer Reisen. Es sind diese gemeinsam erlebten Momente der Freundschaft, die so viel wert sind. In einem Meer aus oft traumatisierenden und trostlosen Lebensumständen bieten wir eine kleine Rettungsinsel.“

Bei den Gästen kam so manche Kindheitserinnerung wieder hoch und so waren sie restlos von den Clowns und der musikalischen Umrahmung mit der Drehorgel begeistert. Abgerundet wurde der bunte Nachmittag im Pfarrzentrum St. Josef mit Kaffee und leckeren selbstgebackenen Kuchen. Als Anerkennung für die wertvolle Arbeit von Clowns ohne Grenzen Deutschland überreichte der Frauenbund St. Josef eine Spende von 200 Euro. Nach dem gelungenen Nachmittag freuen sich alle auf das nächste Josef’s Café am 18. Oktober.