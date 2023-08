Jetzt hat Hattnau auch einen „Lebensretter“

Es werden immer mehr — und ja, sie können Leben retten. Die Rede ist vom Defibrillator, kurz Defi. Ein nagelneues Exemplar hängt nun auch am Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr (FFW) Hege im Wasserburger Ortsteil Hattnau, wo es Tag und Nacht frei zugänglich ist. Gespendet wurde das Gerät von der BodenseeBank Lindau, finanziert wurde es mit Geld aus dem Gewinnspartopf der Bank beim Gewinnsparverein der bayerischen Volks– und Raiffeisenbanken. Die offizielle Übergabe fand kürzlich im Rahmen der Hattnauer Dorfplatz–Einweihung statt.

Wasserburgs Bürgermeister Harald Voigt verwies in seiner Dankesrede auf die Bedeutung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED), wie der Defi in der Fachsprache bezeichnet wird. So spiele das tragbare Gerät „bei der Übernahme der Erstrettung eine äußerst wichtige Rolle“. Es werde beispielsweise bei einem plötzlichen Kreislaufstillstand eingesetzt und gebe in der Zeit, bis Rettungskräfte vor Ort sind, elektrische Schocks ab, die das Herzkammerflimmern stoppen können.

Seit ein paar Jahren sei die Bedienung eines AED auch Bestandteil eines jeden Erste–Hilfe–Kurses, so der Bürgermeister weiter. Zudem könne das vollautomatisierte Laiengerät auch von jeder Person bedient werden. Voigt: „Je schneller der Defi zum Einsatz kommt, desto höher sind die Überlebenschancen eines Patienten.“

Wie Armin Mesmer, Vorstand der BodenseeBank und selbst Feuerwehrmann, bei der Übergabe des AED erklärte, möchte man mit der Spende auch „die Verbundenheit mit der Region zum Ausdruck bringen“, zumal ein solches Gerät für Einheimische wie Gäste „ein Plus an Sicherheit“ bringt. Ferner wies er darauf hin, dass die Genossenschaftsbank den ersten Defi bereits vor rund 15 Jahren in der ehemaligen Hauptgeschäftsstelle auf der Lindauer Insel installieren ließ. Seither habe man immer wieder Geräte an verschiedenen Standorten im Geschäftsgebiet gespendet.

Weitere AED–Standorte in Wasserburg, die öffentlich zugänglich sind, gibt es am Hafen, beim Aquamarin und in der SB–Filiale der BodenseeBank.