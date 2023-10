Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen

In einem voll besetzten Vereinsheim eröffnete der 1. Vorstand der T.S.G. Lindau-Zech Peter Ziegler die Versammlung. Sichtlich erfreut zeigte er sich auch über das Kommen der beiden Ehrenvorsitzenden Werner Schönberger und Hermann Buschkewitz, zudem gesellte sich mit Günther Schwarz ein Ehrenmitglied des Vereins dazu.

Durch die Pandemie wurden zahlreiche Termine und Veranstaltungen durcheinander gewirbelt. Auch der Modus der Jahreshauptversammlung war davon betroffen. Ab 2024 soll wieder im Februar einmal im Jahr die Versammlung stattfinden.

Mit einer Schweigeminute gedachte man den Verstorbenen im abgelaufenen Jahr. Stellvertretend erinnerte Peter Ziegler an die langjährige Abteilungsleiterin der Turndamen, Brigitte Kiechle, die eine große Lücke im Verein hinterlassen hat.

Die Mitgliederentwicklung im Verein blieb weitgehend stabil. Zählte man 2022 noch 803, so sind es derzeit 797 Mitglieder in den Abteilungen Wassersport, Tischtennis, Fußball und Damenturnen. Im Winter wurden die Damen- und Herrentoiletten im Vereinsheim saniert. Ohne die Eigenleistung wären hier die Kosten in die Höhe gegangen. Sorgen macht das Absinken des Kabinentraktes. Auch die Dachsanierung steht an! Ein Kostenplan ist hierfür unvermeidlich.

Ehrungen: Dreizehn Mitglieder wurden mit der bronzenen Ehrennadel für zwanzig Jahre Mitgliedschaft ausgezeichnet. Es folgten sieben Mitglieder mit der Silbernen (30 Jahre) und fünf mit der goldenen Ehrennadel (40 Jahre). Seit diesem Jahr ehrt man auch Mitglieder, die 50, 60 und mehr Jahre dem Verein die Treue gehalten haben mit der BLSV-Ehrennadel in Gold. Für 50 Jahre wurden 22 Mitglieder ausgezeichnet. Gar 60 und mehr Jahre sind es zwölf Mitglieder, die teilweise von klein auf bei der T.S.G. Lindau-Zech ihre sportliche Heimat gefunden haben.

Wahlen: Als 1. Vorstand wurde Peter Ziegler in seinem Amt bestätigt, der zweite Mann im Verein ist Andreas Willhalm. Mit Knut-Steffen Waldow ist die Kasse besetzt. Als Schriftführer fungiert weiterhin Erwin Brugger. Für die Jugend zeigt sich zwei Jahre Robert Sonderegger verantwortlich.

Als Beisitzer wurden Thomas Schneider, Robert „Bene“ Huber und Roland Manz gewählt. Neu im Amt sind Veronika Sonderegger und Thorsten Sattler als Revisoren.

Der 1. Vorstand Peter Ziegler schloss die Versammlung und wünschte Allen ein gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr!