Am Montag, 27. November, fand die alljährliche Jahreshauptversammlung des TSV Schlachters im Vereinsraum der Festhalle Weißensberg statt. Es ging deutlich hervor, dass der TSV im Jahr 2022 mit fast keinen Corona Einschränkungen mehr kämpfen musste. Die Mitglieder des Vereins konnten die Angebote des TSV Schlachters wieder nahezu uneingeschränkt wahrnehmen. Auch die im Jahr 2022 generierten Einnahmen sowohl durch Eintrittsgelder als auch die Einnahmen im Vereinsheim sind nicht mehr von Corona gezeichnet. Am Sportplatz in Schlachters wurden im Jahr 2022 zwei große Veranstaltungen durchgeführt die der TSV dank seiner ehrenamtlichen Helfer gemeinsam stemmen konnte. Zum einen wurde im Juni das Bezirkspokalfinale mit ca 1000 Zuschauern auf dem heimischen Rasen ausgerichtet. Zum anderen konnten beim 2 Tägigen Ibfv Tunier Jugendliche in 4 Altersklassen ihr Können zeigen. Florian Altmannsberger berichtete zudem, dass es zu einer Einigung mit den Gemeinden bezüglich der Finanzierung der Unterhaltskosten des Vereins gekommen ist. Die Fördersätze die zu gleichen Teilen von der Gemeinde Sigmarszell und Weißensberg kommen, werden zukünftig alle 2 Jahre angepasst. Gerade im Hinblick auf die großen Visionen und Zukunftspläne können diese Fördergelder relevant für den TSV Schlachters werden. Im Rahmen der sportlichen Entwicklung soll in die Weiterentwicklung der Trainer sowohl durch interne als auch durch externe Schulungen investiert werden. In diesem Rahmen werden auch eine erweiterte Nachwuchsförderung sowie eine Schnittstelle zu den Aktiven gebildet. Des Weiteren steht beim TSV Schlachters ein Um- und Neugestaltung des gesamten Sportgeländes an. Vorangehen wird hier, die an der Sitzung einstimmig neugewählte Vorstandschaft. Das Amt des 1. Vorstands behält weiterhin Florian Altmannsperger inne. Franz-Stephan Krepold übernimmt erneut das Amt des 2. Vorstandes. Auch bei den weiteren Ämtern gab es keine Wechsel. Kassiererin bleibt Claudia Fischer, Filipe Rodrigues macht weiter als Schriftführer und auch das Amt der Kassenprüfung bleibt weiterhin in den Händen von Walter Matzner und Alfred Kollmuß. Lediglich im Ausschuss des TSV kam es zu personellen Veränderungen. Während Martin Fischer und Karin Grabherr weiterhin im Ausschuss bleiben, kommt Roland Kuen neu hinzu. Zudem übernahm Matthias Herr den Vorstand des Fördervereins.

