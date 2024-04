Jahreshauptversammlung der T.S.G. Lindau-Zech e.V.

Im vollbesetzten Vereinsheim „Brauner Hund“ begrüßte der 1. Vorsitzende Peter Ziegler die erschienen Mitglieder aufs Herzlichste. Besonders freute er sich über die Anwesenheit von Ehrenmitglied Günter Schwarz und dem Ehrenvorsitzenden Hermann Buschkewitz.

Ab sofort wird die JHV wieder im ersten Quartal des Jahres stattfinden, daher auch der kurze Abstand zur letzten Versammlung im September 2023. Mit einer Schweigeminute gedachte man den Verstorbenen in den letzten Monaten. Peter Ziegler führte im Anschluss die Aktivitäten seit letzten Herbst vor. Mit Knut-Steffen Waldow konnte man ein Mitglied für den Posten des Kassiers finden. Roland Manz ist neuer Beisitzer und mit Veronika Sonderegger und Thorsten Sattler hat man zwei Mitglieder für das Amt der Revisoren gewinnen können. Nach langer Zeit konnte man endlich den Erbpachtvertrag für das Gebäude und Gelänge Irisweg mit der Stadt Lindau (B) verlängern. Dies gibt dem Verein planungs-sicherheit bei bevorstehenden Umbau- und Renovierungsmaßnahmen. Leider ist der Umkleidetrakt im Vereinsheim Max-Halbe-Weg in einem erdenklich schlechten Zustand. Es laufen hier die ersten Gespräche mit der Stadt, was hierbei getan werden kann. Im Anschluss führten Andreas Willhelm und Erwin Brugger die Ehrungen durch. Fast fünfzig Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinstreue mit den verschiedensten Nadeln geehrt.

Danach folgten die Rechenschaftsberichte der Abteilungen. Elke Bolsinger leitet seit letzten Herbst die Abteilung Turnen und erfreut sich einem guten Zuspruch. Hier ist neben dem montäglichen Turnen die Geselligkeit ein wichtiger Punkt. Bei der Abteilung Fußball ist noch Winterpausse. Mit Eifer baut man eine Bambinigruppe auf und kann sich über einen guten Zulauf freuen. Bei der „Alten Herren“ steht Ausflüge und regelmäßige Mittwochstreff im Vordergrund.

Bernhard Radlinger berichtete aus der Tischtennis-Abteilung. Auch hier halten die drei Mannschaften gut in ihren Ligen mit. Für die Wassersportler geht die Saison erst los. Sandra Ziegler-Polzer verwies im besonderen auf das Hafenfest am 20. Juli 2024 hin. Dann wird der Zecher Hafen fünfzig Jahre alt. Nachdem der Kassenbericht von den Revisoren für gut geheißen wurde, erfolgte im Anschluß die Entlastung durch die Versammlung. Im überaus harmonischen Rahmen schloss die Sitzung und Peter Ziegler wünschte Allen ein tolles Sportjahr 2024.