Jahreshauptversammlung der Bouler des TSV Lindau 1850

Die Sitzung am 16. November eröffnete unser Vorstand Walter Metz mit einem Rückblick auf die Ligasaison der beiden Mannschaften. Die 1. Mannschaft erreichte den 11. Platz, die 2. Mannschaft den 4. Platz. Insgesamt konnte die Liga 2023 zufriedenstellend abgeschlossen werden, berichteten die Mannschaftsführer Toni Ostermair und Andi Reichl in Vertretung für Stefan Born. Der Besuch einiger Mitglieder in Chelles im Mai 2023 wurde wie immer sehr positiv bewertet und wiederholt als Bereicherung der Städtepartnerschaft gesehen. Nach Ehrungen und Danksagungen freute sich Walter Metz, dass wir vier neue Mitglieder gewinnen konnten und hob insbesondere den neuen Boule-Prospekt hervor, den Christian Paingt in Eigenregie erstellt hat. Er ist überzeugt, dass der Abendmarkt in den Sommermonaten viele neugierige Zuschauer angezogen hat. Als Fahrplan für 2024 wurde festgelegt, wieder zwei Mannschaften für die Landes- und Kreisliga zu melden, für den Bayernpokal jedoch nur eine. Der Termin für den Gegenbesuch der Cheller Boule-Mannschaft wurde auf das Christi-Himmelfahrt-Wochenende 2024 festgelegt. Das gemeinsame Spiel steht wie immer im Mittelpunkt. Doch auch das Rahmenprogramm und eine gute Verpflegung werden nicht zu kurz kommen. Deshalb trifft sich das Orga-Team im Januar zur ersten Planung. Die Spielzeiten am Platz am TSV-Heim hinter dem Rotkreuzhaus bleiben unverändert ab ca. Ende März bei Mittwoch und Freitag ab 16 Uhr. Hinzugekommen ist die Möglichkeit ab 17 Uhr im Stadion Lindau am hinteren Bolzplatz gezielt zu trainieren. Im Winter wird auf der Hinteren Insel hinter der freien Schule/Volkshochschule Mittwoch und Freitag ab 15 Uhr gespielt. Wie immer freuen sich die Boulerspielerinnen und -spieler über Gäste, Neugierige und Interessierte. Einfach vorbeikommen und mitspielen, egal ob blutiger Anfänger oder erfahrener Spieler. Jeder ist herzlich willkommen, bei diesem spannenden, fordernden und Spaß machenden Spiel teilzunehmen.

