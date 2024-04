Jahreshauptversammlung 2024 des Trommlerzug Lindau-Aeschach

Zahlreiche aktive und passive Mitglieder durfte der erste Vorstand, Fabian Maschke im Trommlerheim zur Jahreshauptversammlung des Trommlerzugs Lindau-Aeschach mit Vorstandswahlen begrüßen.

In seiner charmant inspirierenden Art und Weise fackelt er nicht lange und kam mit den zentralen Themen direkt auf den Punkt: Es gibt zig Jubilare als Ehrenmitglieder heute zu ehren, in Verbindung mit der traurigen Gewissheit, dass der langjährige 2. Vorstand Thomas Willig sich nicht mehr zu Wahl stellen wird.

Und so gab es in dieser Jahreshauptversammlung nicht nur einen Rückblick auf das erfolgreiche vergangene Jahr,´sondern die ganz persönlichen Highlights als aktiver Vorstand von Willig. Dazu gehörte für Thomas Willig der Gewinn der Baden-Württembergische Meisterschaft der Drum Corps und der Vize Titel bei der Deutschen Meisterschaft, die Play-off-Auftritte beim FC Bayern München im Jahr 2018 sowie das 100-jährige Jubiläum des Trommerlzug 2019 mit dem Trommlerball und dem Kinderfest Ensemble im Jubiläumsjahr.

Ein besonderer Dank ging erneut an Peter Ebinger, seinen langjährigen Weggefährten in der Vorstandschaft, der Seele und Herz des Vereins ist. Er könne nun, wenn auch emotional herausfordernd leichter loslassen. Denn mit Fabian Maschke als Vorstand, der kommenden Vorständin Melanie Schirmer und einer Mischung aus Jung und Alt in der Vorstandschaft, mit motivierten Mitgliedern lässt es ihn sehr positiv in die Zukunft des Vereins blicken.

Zu den Wahlen wurde er mit frenetischem Applaus aus Anerkennung und Wertschätzung durch die Mitglieder verabschiedet. Wie es sich gehört, nahm Fabian Maschke dann wieder das Zepter in die Hand und übernahm die Ehrung der Mitglieder. 40 Jahre trägt Martin Lingen bereits den Verein im Herzen und mit 30 Jahren weißt auch Petra Ebinger und Nicky Schmucker eine lange Tradition und Historie auf.

Im Anschluss wurde die erfolgreiche Wahl der Vorstandschaft durchgeführt, die nun zwei Jahre die Geschicke des Vereins lenken wird.