Jahresabschluss des Heimattages

In einer frohen und adventlichen Stimmung feierten die Heimatpfleger*innen des Landkreises Lindau Ihren Jahresabschluss und blickten bei diesem Anlass auf ihre Aktivitäten im Jahr 2023 zurück.

Den wunderbaren Rahmen, in dem diese Veranstaltung stattfand, hatte Ihnen ihr Heimatpflegerkollege Gallus Halder mit seiner Familie bereitet, auf deren Hof bei Schlachters diese Veranstaltung stattfand.

Gallus Halder ist schon seit seiner Schulzeit vom Sammelvirus befallen und kann an Dingen, die andere Menschen als altmodisch betrachten und als nicht mehr brauchbar ansehen, nicht achtlos vorbei gehen. Und so hat sich in seinem Leben Vieles angesammelt.

Schon beim Betreten des zu einem privaten Museum umfunktionierten ehemaligen Kuhstalls im Halder-Hof wird man verzaubert von der gewaltigen Ansammlung von Nützlichem und Unnützem.

Neben historischen Emailleschildern und Werbeplakaten rundum an den Wänden finden sich Sammlungen von ausrangierten Haushaltsgegenständen wie Suppenschöpfkellen und alten Uhren und Weckern in einem wohlgeordneten Nebeneinander.

Wo früher der Futtertisch war, steht heute ein MG-Oldtimerautomobil und lädt zum Probesitzen ein und mehrere historische Motorräder fordern zur sofortigen Ausfahrt auf. Ein Klavier in der Mitte des Raumes mit darauf brennenden Kerzen wartet nur auf den geübten Virtuosen.

Nach einer Führung durch die imposante Sammlung von historischen Traktoren und landwirtschaftlichen Geräten im Außenbereich wartete schon der heilige Nikolaus- manche vermuten, dass es der Vorsitzende Wolfgang Sutter selbst war- und sein Rupprecht, Barbara Halder, auf die Anwesenden. Für die meisten aus der Gruppe hatte er passenden Worte und Anekdoten mit Erinnerungen aus dem vergangenen Jahr.

Für alle Heimatpfleger*innen gab es am Ende der Zusammenkunft eine Jahresgabe in Form eines Buches über den „Alten Gottesacker“ in Wangen.

Ein Dank von Wolfgang Sutter galt der Gemeinde Sigmarszell und ihrem Bürgermeister Jörg Agthe, der die Veranstaltung mit seinem Besuch beehrte und sich für die Übernahme der Bewirtungskosten durch die Gemeinde bereit erklärte.

Ein großes Dankeschön richtete er im Namen aller Heimatpfleger*innen an die Familie Halder, die ihre Räume uneigennützig für diese Feier zur Verfügung gestellt hatte und für einen zauberhaften Rahmen bei Kerzenschein in ihrem Privatmuseum gesorgt hatte.