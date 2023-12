In 80 Tagen um die Welt

Mit viel Enthusiasmus, Kreativität und Charme zeigte der „Zirkus Piccolo“, unter der Leitung von Frau Berchtold, Frau Ludwig, Frau Meier, Herr Schemm und Frau Rainbow, seine aufs Neue phantasievolle Show.

Seit 2019, nach einer langen Pause bedingt durch die Pandemie, öffnete der Zirkus seine Pforten wieder für das Publikum.

Eine Weltreise in Anlehnung an eine bekannte Geschichte entführte die Zuschauer in die bunte Welt der Jongleure, Artisten und Akrobaten.

Über Italien, Spanien, Frankreich, dann von England nach Nord- und Südamerika bis nach Afrika ging die Reise. Zwischen den artistischen Darbietungen begleitete die 9a durch ein Schattentheaterspiel den Verlauf der Geschichte.

Mit witzigen und spritzigen Choreographien trugen die Schülerinnen Laura Schmidt, Katharina Praedel und Amelie Wiesner aus der Mittelstufe eigenverantwortlich zum Erfolg der Aufführung bei.

Sie führten dabei liebevoll die Neulinge aus der Unterstufe ins „Showgeschäft“ ein, die ihrerseits mit vollem Engagement bei Akrobatik, Einradfahren, Trapez und Jonglage ihr Können zeigten.

Das Sport-Seminar sorgte für das leibliche Wohl der Gäste, das Technik-Team unter der Leitung von Martin Schiewer und Sebastian Schweyer waren verantwortlich für Licht und Ton.

Wir danken ganz herzlich allen Beteiligten für ihren Einsatz und freuen uns auf eine weiterhin engagierte und motivierte Zirkus-AG.