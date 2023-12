HSPG-Jahresabschlussfeier 2023

Schnee gab´s in Hülle und Fülle; ganz Süddeutschland versinkt darin!

Aber nicht bei den „Herzis“, die sich im „Köberle“ versammelt haben. Knapp 80 Mitglieder waren zu einem heiteren Treffen zusammengekommen, um das Jahr 2023 würdig zu verabschieden. Mithilfe des hl. Nikolaus und seinem Knecht Ruprecht war es wieder mal eine lustige und abwechslungsreiche Veranstaltung, die das Orga-Team der Herzsportgruppe Lindau seinen Mitgliedern bieten konnte. Neben selbstgebackenen Plätzle und gerodeten Büschen, gespickt mit echten Weihnachtssternen als Tischdekoration, erstrahlte der Saal in weihnachtlichem Glanz.

Der 1. Vorsitzende der Sportgruppe Dr. Max Kellner begrüßte die Gäste mit freundlichen Worten und später mit einem Gedicht von Loriot, mit bürgerlichem Namen: Bernhard-Viktor „Vicco“ Christoph-Carl von Bülow. Zu seinem 100. Geburtstag, den er am 12. November hätte feiern können, rezitierte Dr. Kellner das Loriot-Werk: „Advent“ - und die Umtriebe einer Förstersfrau. Dieses äußerst brutale Werk ließ den einen oder anderen Besucher sichtlich erschauern um schlussendlich in einen höflichen Applaus überzugehen. Verschmitzt lächelnd zog sich Dr. Kellner, ähnlich wie Loriot selbst, an seinen angestammten Sitzplatz zurück und genoss die Ovationen des Publikums.

Der Nikolaus setzte daraufhin seine Ehrungen der Funktionäre der HSPG mit der Überreichung von Essensgutscheinen weiter fort. Er vergaß dabei nicht, der Wirtsmannschaft für die Arbeit rund um die Jahresabschlussfeier ein kleines Geschenk mit ein paar herzlichen Worten zu überreichen. Auch dem musikalischen Duo, Karo und Manfred, sei für die Begleitung mehrerer Weihnachtslieder ebenso herzlichst gedankt, meinte der Nikolaus und der Knecht Ruprecht nickte anerkennend dazu.

Bei sehr gutem Essen mit reichlich gedeckten Seniorenportionen und anschließender Plauderei zwischen allen Mitgliedern endete die Veranstaltung nach gut 3 Stunden.

Auf ein Wiedersehen würden sich alle freuen, war der einhellige und zustimmende Tenor aus der wohlgelaunten Herzsportgruppe Lindau.

Fröhliche Weihnachten wünscht die Vorstandschaft