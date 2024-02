Ein lauter Knall hat die Bewohner der Vorarlberger Grenzgemeinde Hohenweiler am frühen Donnerstagmorgen aus dem Schlaf gerissen. Der Grund war ein Fall von Schwerkriminalität.

Gegen 3.30 Uhr haben zwei Täter einen Geldautomaten in der dortigen Raiffeisenbank gesprengt. Nach Angaben des Landeskriminalamtes Vorarlberg sind die Täter anschließend vermutlich in Richtung Deutschland geflohen.

Die Grenze liegt gut einen Kilometer entfernt. Geld haben die Täter aber nicht erbeutet, wie das Landeskriminalamt am Donnerstagnachmittag bekannt gab.

Die 1400-Einwohner-Gemeinde Hohenweiler liegt an der Grenze zum Landkreis Lindau. Die Filiale der Raiffeisenbank befindet sich in einem Wohngebiet im Ortsteil Leutenhofen direkt an der Durchgangsstraße. Gegen 3.30 Uhr tauchten zwei vermummte Männer im Foyer der dortigen Bankfiliale auf, sprengten den Geldausgabeautomaten und machten sich davon. Das Ganze ging offenbar sehr schnell vonstatten.

Im Gebäude der Bank befinden sich zwei Wohnungen. Die Bewohner wurden nach Angaben der Polizei nachts evakuiert und kamen bei Verwandten unter. Verletzt wurde niemand.

Anwohner will etwas gesehen haben

Ein Anwohner will kurz nach 3.30 Uhr ein davonrasendes Auto gesehen haben, berichtet das Online-Portal vol.at. Unklar ist, ob das mit dem Überfall zusammenhängt.

In der Nacht sind alle Katzen grau. Fabian Marchetti

Auch sind weder Typ noch Farbe des Autos bekannt. „In der Nacht sind alle Katzen grau“, so kommentierte Polizeisprecher Fabian Marchetti gegenüber vol.at den Hinweis. Andere Anwohner sprechen von einem „gewaltigen Knall“, der sie aus dem Schlaf gerissen habe.

Alarmiert wurde auch die Feuerwehr Hohenweiler. „Als wir vor Ort waren, sahen wir die kaputte Glastür und den in Einzelteile zerlegten Bankomaten“, schilderte ihr Einsatzleiter Stefan Pfanner die Situation.

Entminungsdienst aus Tirol kommt

Noch nicht bekannt ist, wie die Täter den Geldautomaten gesprengt haben. Zunächst gingen die Einsatzkräfte offenbar davon aus, dass dafür Gas genutzt wurde. Jedenfalls musste die Polizei auf einen Spezialisten des Entminungsdienstes aus Tirol warten. Er sollte beurteilen, ob wegen eventuell austretender Gase noch Explosionsgefahr herrscht.

Danach konnte die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Vorarlberg die Spuren sichern. Ausgewertet wurden auch die Bilder der Videoüberwachung in der Bank. Eine Beschreibung der Täter lag bis zum Abend aber noch nicht vor. Und auch die länderübergreifende Fahndung nach den Tätern blieb bislang ohne Erfolg.

Kein Einzelfall

Die Attacke auf den Geldautomaten zog einen Großeinsatz der Polizei nach sich. Die Landesstraße zwischen Hohenweiler und der Grenze nach Deutschland war über mehrere Stunden gesperrt. Die Zufahrt nach Möggers und Scheidegg war aber über Seitenstraßen möglich.

Die Sprengung in Hohenweiler ist kein Einzelfall. Österreichweit wird eine große Zahl an Attacken auf Geldautomaten registriert. Und auch in Deutschland haben die Zahlen zugenommen. Das Bundeskriminalamt hat im Jahr 2022 insgesamt 496 solcher Fälle erfasst, das waren 26 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Dabei fielen den Tätern fast 30 Millionen Euro in die Hand. Zudem richteten sie einen Schaden in den Bankfilialen in zweistelliger Millionenhöhe an.

Wie hoch der Schaden im aktuellen Fall in Hohenweiler ist und warum die Täter kein Geld erbeutet haben, ist derzeit noch unbekannt. Dazu hat sich das LKA noch nicht geäußert.

Nicht der einzige spektakuläre Kriminalfall

Es ist nicht der erste spektakuläre Kriminalfall im Grenzgebiet Westallgäu-Vorarlberg. Für Schlagzeilen sorgte vor Jahren der sogenannte „Postkartenräuber“. Er hatte über neun Jahre hinweg die Behörden in Vorarlberg und Bayern genarrt. In der Zeit überfiel er insgesamt 14 Postfilialen und Banken, davon drei im Westallgäu. Dabei erbeutete er 190.000 Euro. Die Serie endete in Heimenkirch. Dort überwältigte ein Bankkunde den Kriminellen bei einem Überfall.

Das Landgericht Feldkirch verurteilte den Mann schließlich im Dezember 2018 zu einer Haftstrafe von zwölf Jahren. Das Oberlandesgericht in Innsbruck lehnte im Jahr darauf eine Berufung ab.

Seinen Namen hat der Bankräuber im Übrigen einer besonderen Vorliebe zu verdanken: Wiederholt hatte der Täter per Postkarte angekündigt, wieder zuzuschlagen.