Bankautomat gesprengt: Täter flüchtig

Im Foyer einer Bank ist am Donnerstagmorgen ein Automat in Hohenweiler gesprengt worden. Die Polizei geht von drei maskierten Tätern aus. Diese betraten nach Polizeiinformationen um halb vier am Morgen in die Bank.

Empfohlene Artikel Nach Sprengstoffanschlägen Sparkasse schränkt Zugang zu Geldautomaten ein q Friedrichshafen

Die Täter sind noch flüchtig und waren in Richtung Deutschland unterwegs. Es läuft eine Fahndung in Österreich und Deutschland. Momentan sind die Experten der Polizei vor Ort. Sie sollen den Tatort auf Sprengstoff kontrollieren.

Lage wird gesichert

Die Bank befindet sich mitten in einem Wohngebiet. Die angrenzenden Wohnungen wurden evakuiert. Niemand wurde verletzt. Die Lage muss zuerst gesichert werden. Die Polizei sperrte deshalb die L1 zwischen Leuthofen und der Grenze zu Deutschland.

Laut der Feuerwehr Hohenweiler warten die Einsatzkräfte derzeit auf einen Experten aus Tirol, berichtet der ORF. Dann soll beurteilt werden, ob eine Explosionsgefahr wegen eventuell austretenden Gasen herrscht.