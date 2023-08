Hangrutsch in Hörbranz

Zwei Fotos im Vergleich: Die Erde bewegt sich weiter

Hörbranz / Lesedauer: 1 min

Der Hang in Hörbranz hat sich zwischen Juli und August deutlich verändert. Schauen Sie sich den Unterschied im Slider unter im Text an. (Foto: Ingrid Grohe/Christian Flemming )

Der Hang in Hörbranz ist immer noch in Bewegung. Wie stark sich die Rutschung am Bergwald innerhalb eines Monats ausgebreitet hat, zeigen zwei Fotos.

