Nicht nur für permanentes Wohnen sind Minihäuser spannend ‐ auch als Geschäftsmodell. Judith und Hannes Breuss aus Hörbranz haben vier Tinyhäuser auf einem Familiengrundstück errichtet. Sie vermieten diese aktuell an Feriengäste.

Es hat einen Hauch von Kitsch aus dem Voralpenraum: Kühe, mit Glocken um den Hals, grasen auf einer saftig-grünen Wiese. Die Berge sind in Sichtweite und der Pfänder ist nur ein paar Hundert Meter entfernt ‐ ebenso der Bodensee. Ein Bild, wie es sich jeder Urlauber vorstellt: Idylle, Ruhe, Ursprünglichkeit.

Tinyhäuser in Wurfweite zu Lindau

Aber genau deshalb stechen dort in der Hörbranzer Hochbergstraße, unweit des deutsch-österreichischen Grenzflüsschens Leiblach, vier Häuser ins Auge, die konträr zu den anderen Bauten sind. 14 Meter lang, vier Meter breit und 14 Tonnen schwer sind die Tinyhäuser, die vorne und hinten jeweils Glasfassaden haben. Der restliche Teil, also die langen Flanken, besteht aus Holz. 48 Quadratmeter groß ist die Fläche eines solchen Hauses.

Die Wertschöpfung ist höher, wenn wir sie an Gäste vermieten. Hannes Breuss

Familie Breuss sehen in den Minihäusern aber nicht nur eine alternative Wohnform, sondern in erster Linie ein Geschäftsmodell. Denn sie vermieten die Häuser als Ferienwohnungen. „Natürlich könnten wir die Häuser auch fix vermieten“, erklärt Hannes Breuss. Doch sie entschieden für eine andere Möglichkeit: „Die Wertschöpfung ist höher, wenn wir sie an Gäste vermieten.“

Judith und Hannes Breuss haben deshalb gleich vier Tinyhäuser auf ihrem Familiengrundstück aufgestellt. Vor etwa drei Jahren hatten sie die Idee dazu. „Da kamen gleich mehrere Sachen zusammen“, erinnert sich Judith Breuss.

Idee aus einem Fernsehbericht

Ihr Mann Hannes suchte eine passende und sinnvolle Aufgabe, nachdem er seine Tätigkeit als Unternehmer beendete und in Pension ging. „Ich wollte nie vor dem Fernseher sterben“, sagt er und lacht. Und doch spielte der Fernseher bei den Tinyhäusern dann eine Rolle.

Hannes Breuss sah dort eine Sendung über solche Wohnformen. „Doch die Häuser standen damals zwischen Bäumen und waren mit ihren rund 16 Quadratmetern eher etwas für Selfmademenschen“, sagt er.

Gleichzeitig räumte seine Frau einen Schrank aus. „Wir lieben Tischschmuck. Doch als ich den Schrank leerte, habe ich erst gesehen, was sich darin alles versteckte“, erinnert sie sich.

Einen großen Teil verschenkte sie davon. „Man muss sich davon auch lösen können“, sagt die gebürtige Lindauerin Judith Breuss. Aufs Wesentliche reduzieren, also. Alles zusammen ergab dann eine neue Geschäftsidee: Tinyhäuser.

Unser Haustyp kommt aus Estland und erfüllt alle notwendigen, nachhaltigen Kriterien. Hannes Breuss

Per Zufall fügten sich die weiteren Puzzlesteine. Sie fanden einen passenden Tinyhausanbieter. „Unser Haustyp kommt aus Estland und erfüllt alle notwendigen, nachhaltigen Kriterien“, sagt Hannes Breuss.

Eine Luft-Luft-Wärmepumpe wärmt im Winter über eine Fußbodenheizung und kühlt die Räume mittels einer Klimaanlage im Sommer. Die Wände sind mit den gängigen Standards isoliert und die mehrfach verglasten Scheiben lassen kaum einen Laut ins Innere.

„Viele Tinyhäuser haben Satteldächer. Dadurch fehlt die Höhe“, sagt Judith Breuss. Das Haus ihres Anbieters ähnelt einer I-Form. Ein Raumwunder, mit Flachdach. Das Ehepaar Breuss war begeistert. „Wir haben gleich vier Stück bestellt“, erzählt Hannes Breuss.

Offener Küchenbereich mit Barhockern

Es riecht nach Holz, als Hannes Breuss eines der vier Tinyhäuser aufschließt. Links steht ein Zweier-Sofa, an der Wand gegenüber hängt der Fernseher. Geradeaus befindet sich der offene Küchenbereich, mit den drei Barhockern.

Herd, Spülmaschine, Kühlschrank ‐ es fehlt an nichts. Eine Treppe führt unters Dach, ins Loft, des rund vier Meter hohen Tinyhauses. An der Küche vorbei geht es ins Bad, mit Dusche, Toilette und Waschbecken. Im hinteren Teil des Hauses steht das Doppelbett und ein Schrank.

Tinyhäuser sind die moderne Wiederaufnahme von Ausgedingehäusern. Judith Breuss

Eine Treppe führt nach oben in eine Art Schlafkabine ‐ falls mal Kinder zu Besuch sind. Alles auf kleinem Raum ‐ und trotzdem durchdacht. Selbst eine Nische für eine Waschmaschine ist vorhanden.

„Tinyhäuser sind die moderne Wiederaufnahme von Ausgedingehäusern“, sagt Judith Breuss. Früher errichteten vor allem die Landwirte solche kleinere Gebäude neben der Hofstätte. Für die Altbauern waren diese ‐ auch Austragshäuser genannten Immobilien ‐ eine Wohnstätte, nachdem der Hof an die Kinder übergeben wurde.

So könnte man sich heute folgendes Szenario gut vorstellen: Junge Menschen ziehen in ein Tinyhaus, wenn sie nicht viel Platz brauchen. Gründen sie eine Familie, könnte ein Tausch mit dem großen Haus der Eltern möglich sein.

Wenig Platz und mobil

„Solche Tinyhäuser brauchen nicht viel Platz und sind zudem mobil“, ergänzt Hannes Breuss. Ein Flächenfraß gibt es nicht. Die Tinyhäuser stehen auf Stelzen, die rückstandslos wieder entfernt werden können. Die einzige Verbindung zum Grundstück sind die Hausanschlüsse. Mehr Nachhaltigkeit und Flexibilität geht kaum.

Auch ein Umzug wäre leicht. Tinyhaus auf einen Tieflader und an einen anderen Ort versetzen. Zum Vergleich: Der Aufbau der vier Tinyhäuser dauerte bei den Breussens einen halben Vormittag.

Rund 150.000 bis 200.000 Euro kostet ein Tinyhaus. Deshalb sind diese Häuserarten eine Option für Menschen, die sich die herkömmlichen vier Wände nicht mehr leisten können. Allerdings müssten sich die Kommunen auf diese wenig verbreitete Wohnform einlassen. Das ist bislang noch nicht passiert.

So sind die vier Tinyhäuser in Hörbranz momentan nur eine Ausnahme ‐ und fallen wohl auch deshalb jedem sofort ins Auge, wenn er durch die Hochbergstraße fährt.