Hervorragende Leistungen bei Jugend musiziert

Die Sängerin Sonia Pentelescu und der Trompeter David Kiefer stellten sich am vergangenen Wochenende beim Jugend musiziert Landeswettbewerb einer starken Konkurrenz.

Die besten Instrumentalisten Bayerns trafen sich in Kempten, um sich mit Ihresgleichen vor einer jeweils vierköpfigen Jury zu messen. David Kiefer aus der Trompetenklasse Hermann Ulmschneider nahm in der Altersgruppe III teil und erspielte sich mit einem 15-minütigen Programm einen hervorragenden 2. Preis und 21 von 25 möglichen Punkten. Die Sängerin Sonia Pentelescu aus der Gesangsklasse von Vanessa Warmbrunn-Looß setzte sich in der Altersgruppe 4 in der Kategorie Musical mit ihrer Stimme und einer aufwändigen Choreografie durch und erzielte 23 Punkte und einen 1. Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nach Lübeck.

Die Musikschule Lindau gratuliert den beiden Talenten und ihren Lehrern zu diesen hervorragenden Erfolgen und wünscht ihnen weiterhin viel Freude beim Musizieren.