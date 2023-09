Rund 80 Bürgerinnen und Bürger sind am Montagabend zur Bürgerversammlung in die Leiblachhalle gekommen. Jetzt kennen sie sich mit dem aktuellen Geschehen und mit den Projekten der Gemeinde genau aus.

Denn Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ging akribisch alle Themen durch. Das Wichtigste in Kürze.

Wie ist der Stand beim Neubau der Kindertagesstätte St. Ambrosius?

Im September besuchen 74 Kinder den Kindergarten und 16 Kinder die Krippe. Ab Januar 2024 werden es 18 Kinder in der Krippe und 82 im Kindergarten sein. Im November beginnen zwei neue Erzieherinnen ihre Arbeit in St. Ambrosius.

Somit sind dann neun Erzieherinnen und sechs Kinderpflegerinnen im Dienst für die Kindertagesstätte, wobei sich jeweils eine Mitarbeiterin im Erziehungsurlaub befindet. Die reduzierten Öffnungszeiten habe die Gemeinde im Blick, und wenn es durch eine verbesserte Mitarbeitersituation möglich werde, würde auch die Betreuungszeit wieder erhöht, so Strohmaier.

Neu ist die Essensbestellung über eine App, die den Eltern eine gute Essenswahl und Kostenkontrolle ermögliche und der Verwaltungsgemeinschaft und dem Kindergarten einiges an Arbeit abnehme.

Rund 80 Menschen kommen zur Bürgerversammlung in Hergensweiler. (Foto: Susi Donner )

Für den Neubau der Kindertagesstätte habe der Architekturwettbewerb begonnen. „Fakt ist, dass wir uns am Anfang eines Verfahrens befinden, an dessen Ende ein großartiger Neubau stehen wird, der zur Hergensweiler passt und der modernen Pädagogik angepasst ist“, sagt Strohmaier.

Weil die Kosten für das Gebäude so hoch sind, muss die Gemeinde europaweit ausschreiben. Das Preisgericht für den Architekturwettbewerb stehe bereits. Voraussichtlich gegen Ende Oktober werden die Entwürfe in der Leiblachhalle präsentiert und prämiert.

Wie geht es in der Grundschule weiter?

Im aktuell begonnenen Schuljahr besuchen 76 Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse die Schule. Die Mittagsbetreuung nutzen 59 Kinder. Drei Klassenlehrerinnen und ein Klassenlehrer unterrichten sie, dazu kommen acht weitere Lehrkräfte und eine Verwaltungsmitarbeiterin.

Die Schulleiterin ist in diesem Schuljahr Sonja Albersmann–Neher. Für die Mittagsbetreuung stehen sechs Mitarbeiterinnen zur Verfügung. In dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung, der ab 2026 gilt, sieht Strohmaier, wie viele andere Bürgermeister auch, eine Herausforderung: „Wir müssen uns ein räumliches und personelles Konzept überlegen.“

Wie viele Einsätze hatte die Freiwillige Feuerwehr?

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ist stolz darauf, „als kleine Gemeinde 73 aktive Feuerwehrler zu haben. Das ist bemerkenswert.“ 14 davon sind Frauen und die Jugendfeuerwehr freut sich über 15 Mitglieder. 21 der Kameradinnen und Kameraden haben im vergangenen Jahr zahlreiche Lehrgänge absolviert.

16 Einsätze ist die Hergensweiler Wehr gefahren, dazu kommen verschiedene Gefahrgut– und Löschkreisübungen. Einen extra Dank sprach Strohmaier den Jugendbeauftragten aus, die sich die Zeit nehmen, der Jugend das Wissen, die Freude und Begeisterung am Feuerwehrdienst zu vermitteln.

Wie steht es um die Gemeindefinanzen?

Im Verwaltungshaushalt stehen 2023 mehr als 4.863.000 Euro und im Vermögenshaushalt 3.173.000 Euro. Für eine kleine Gemeinde ein großes Volumen. Das sei vor allem den großen Projekten geschuldet, die die Gemeinde in den kommenden Jahren schultere. Erwartete Haupteinnahmequellen sind Gewerbesteuer und Einkommenssteueranteil.

Auf der Ausgabenseite schlägt am heftigsten die Kreisumlage zu Buche. Der Schuldenstand ist mit 66 Euro pro Einwohner Ende 2022 erfreulich niedrig. 2023 werde die Gemeinde allerdings bei einem Schuldenstand von 1085 Euro pro Einwohner landen, weil sich hier schon die Kreditaufnahme für den Kitaneubau und den Rathausneubau bemerkbar macht.

Wieso wird das Rathaus abgerissen?

Erst war angedacht, das Gebäude zu sanieren. Als klar wurde, wie schlecht die Bausubstanz ist, hat der Gemeinderat beschlossen, es abzureißen und an selber Stelle ein neues Rathaus zu errichten. „Ich verstehe, dass viele mit Herzblut an dem Haus hängen“, sagt Strohmaier am Montagabend. „Aber wir werden sorgsam darauf achten, dass der Stil wieder zu Hergensweiler passt.“ In Kürze werde der Gemeinderat über den Entwurf des beauftragten Architekten beraten.

Wie sieht der neue Dorfbrunnen aus?

Vor dem Heimatmuseum steht ein neuer Dorfbrunnen. Es ist ein Brunnentrog geworden, der auf den Platz vor dem Museum passt, als ob er schon immer dort stehen würde. Ortsheimatpfleger Georg Betz war entscheidend an der Auswahl beteiligt und hat Angebote für Erd– und Pflasterabeiten, die Pumpe und die Zisterne eingeholt. „Das war eine großartige Entlastung für die Gemeinde“, dankt Strohmaier seinem Amtsvorgänger.

Über andere Themen der Bürgerversammlung zu den Bereichen Energie, Bahnhalt, Tempo 70, Heimatmuseum, Jugend und Senioren wird die LZ gesondert berichten.