Alljährlich kurz vor Mariä Himmelfahrt gehen die Bäuerinnen vieler Gemeinden in ihre schönen Bauerngärten, um spezielle Kräuter und Blumen zu suchen. In Hergensweiler beispielsweise binden die Ortsbäuerinnen seit über zwei Jahrzehnten zum Hochfest Mariä Himmelfahrt duftende Kräuterbuschen, die sie in der Kirche segnen lassen und gegen eine freiwillige Spende an Interessierte weitergeben. Was es mit dieser Tradition auf sich hat.

Gerlinde Biesenberger und Cordula Kibele, die Vorsitzende der Ortsbäuerinnen und ihre Stellvertreterin, erzählen, dass der Feiertag Mariä Himmelfahrt auch Großer Frauentag, Maria Würzweih oder Büschelfrauentag genannt wird.

In der römisch–katholischen Kirche werde er stets am 15. August gefeiert. In Teilen Bayerns mit überwiegend katholischer Bevölkerung, im Saarland, in Österreich, Italien und einigen Schweizer Kantonen ist Mariä Himmelfahrt ein arbeitsfreier Feiertag. „Mariä Himmelfahrt ist das älteste bekannte Marienfest“, sagt die Ortsbäuerin. Der Ursprung des Festes liege im fünften Jahrhundert.

Wo die Kräuter für die Buschen geerntet werden

Cyrill von Alexandrien habe es, vermutlich als Gegenstück zum heidnischen Fest der Gottheit Astraea, eingeführt. Der Glaube an die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel ist seit über 1500 Jahren bezeugt, und wurde 1950 durch Papst Pius XII. für die römisch–katholische Kirche zum Dogma erhoben.

In den Probebuschen hat Gerlinde Biesenberger zudem Melisse, Minze, Wilde Möhre, Rose, Salbei, Lavendel, Ringelblume, Rosmarin, Frauenmantel, Ackerschachtelhalm und Thymian gebunden. (Foto: Susi Donner )

Im Neuen Testament gibt es zwar für die Himmelfahrt Mariens keine Belege, aber in den apokryphen Evangelien ist sie ausführlich erwähnt. Die Legende erzählt, dass die Jünger Jesu das Grab der Jungfrau Maria geöffnet hätten und dort statt ihres Leichnams Blüten und Kräuter vorgefunden haben. Auf diese Geschichte geht der Brauch der Kräutersegnung zurück, der in der katholischen Kirche seit dem neunten Jahrhundert zelebriert wird.

In Hergensweiler finden sich immer ein paar Tage vor Mariä Himmelfahrt ein bis zwei Handvoll Bäuerinnen zusammen, um die Kräuterbuschen zu binden. „Die Blumen und Kräuter dazu nehmen wir aus unseren eigenen Gärten, und wir bekommen auch von vielen Einheimischen Blumen und Kräuter gespendet“, erzählt Cordula Kibele.

In diesem Jahr werden die Kräuterbuschen bei einer Andacht mit Diakon Josef Wetzel in der Antoniuskapelle gesegnet. Danach darf sich jeder, der möchte, einen der Boschen mit nach Hause nehmen. „Wir freuen uns sehr über Spenden, denn den Spendenerlös geben wir an das Calendula Hospiz in Wangen, um die segensreiche Arbeit dieser Einrichtung zu unterstützen“, sagt Gerlinde Biesenberger. In den zurückliegenden Jahren haben die Ortsbäuerinnen auf diese Weise viele karitative Einrichtungen unterstützt.

Jetzt haben die Kräuter die höchste Dichte an Inhaltsstoffen

„Die Kräuter haben um Mariä Himmelfahrt und bis Mitte September ihre höchste Dichte an Inhaltsstoffen“, weiß Gerlinde Biesenberger. Der Segen verstärke deren Kraft noch. Die Kräuter wurden früher immer um diese Zeit gesammelt — die Menschen legten sich damit einen Wintervorrat an Heilkräutern an, die ihnen durch die Krankheiten der dunklen Jahreszeit helfen sollten.

Die Ringelblume gilt als Heilpflanze. (Foto: Susi Donner )

Husten, Schnupfen, Fieber, Wunden und auch Schwermut wurden damit behandelt. „Früher waren die Kräuter und ihre heilende Wirkung für die Menschen aller Kulturen lebenswichtig. Sie wurden oft als Geschenke des Himmels angesehen.“ Die Kräuterbuschen, so sage man, schützen zudem die Häuser vor Unwetter und Blitzeinschlag.

Die Leute hängen sie getrocknet in den Dachboden, in den Herrgottswinkel oder in den Stall. Manche mischen sie auch den Kühen unters Futter, um sie vor Krankheit zu schützen. Traditionell kommen sieben (die der Schöpfungstage, sieben Sakramente, sieben Schmerzen Mariens, sieben Gaben des heiligen Geistes), neun (dreimal drei für die Heilige Dreifaltigkeit), zwölf (die Zahl der Apostel), 14 (Zahl der Nothelfer), 24 (zweimal zwölf: zwölf Stämme Israels aus dem Alten Testament oder zwölf Apostel Christi aus dem Neuen Testament), oder sogar 99 (das Gleichnis der hundert Schafe und des verlorenen Sohnes im Neuen Testament) verschiedene Kräuter und Blumen in die Kräuterbuschen.

„Wir binden meistens neun oder zwölf verschiedene Kräuter in die Buschen“, erklären die beiden Bäuerinnen. In die Mitte komme immer, so man habe, die Königskerze, auch Mutter–Gottes–Kerze genannt. In den Probebuschen hat Gerlinde Biesenberger zudem Melisse, Minze, Wilde Möhre, Rose, Salbei, Lavendel, Ringelblume, Rosmarin, Frauenmantel, Ackerschachtelhalm und Thymian gebunden. Ein duftendes Potpourri, das auch den Augen gefällt. „Es ist schön, an altes Wissen zu erinnern und dabei anderen helfen zu können.“

Die Andacht mit Kräutersegnung ist am 15. August um 14.30 Uhr mit Diakon Josef Wetzel in der Antoniuskapelle. Die Kräuterbuschen werden gegen eine Spende für das Calendula Hospiz in Wangen weitergegeben. Anschließend gibt es Kaffee und Kuchen vom Pfarrgemeinderat. Bei nassem Wetter ist die Andacht in der Kirche St. Ambrosius.