Vier neue Auszubildende bei Rose Plastic

Vier neue Auszubildende haben beim Unternehmen Rose Plastic begonnen. Der Hersteller von Kunststoffverpackungen bildet damit am Stammsitz in Hergensweiler derzeit insgesamt 13 junge Leute in gewerblichen, technischen und kaufmännischen Bereichen aus. Dies teilt das Unternehmen mit.

Mit ihrer Ausbildung bei Rose Plastic legen die vier Auszubildenden und Studierenden einen Grundstein für ihr weiteres Berufsleben. So entschieden sich zwei junge Frauen für eine Ausbildung zur Industriekauffrau beziehungsweise zur Technischen Produktdesignerin. Zwei weitere Auszubildende absolvieren ihr Studium für BWL–Industrie an der Dualen Hochschule Baden–Württemberg Ravensburg (DHBW) und bei Rose Plastic. Das Studium verknüpft die praktische Arbeit im Unternehmen mit theoretischen Vorlesungen an der Hochschule.

Schon seit Jahren setzt Rose Plastic nach eigenen Angaben ein großes Augenmerk auf die Ausbildung. „Wenn unsere Azubis während der Ausbildungszeit motiviert sind und sich durch ihre eigene Arbeit und ihr Verhalten qualifizieren, haben sie sehr gute Übernahme– und Zukunftschancen bei uns“, sagt Lea Klein, Ausbildungsleiterin bei Rose Plastic. Mit einer guten und fundierten Ausbildung wirke man nicht zuletzt auch dem Fachkräftemangel entgegen.

Bei Rose Plastic läuft bereits die Bewerbungskampagne für 2024. Wer sich für eine Ausbildung interessiert, erfährt auf der Homepage des Unternehmens alles Wissenswerte über die verschiedenen Ausbildungsberufe bei Rose Plastic.