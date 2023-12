Turbulente Verwechslungspannen in Hergensweiler

Mit einem amüsanten Theatererlebnis hat die Volksbühne Hergensweiler am Samstagabend in der voll besetzten Leiblachhalle ihre Zuschauer begeistert. Die Theatergruppe um die Spielleiterinnen Silvia Kleinhans und Gitti Karg hat sich in diesem Jahr für das Lustspiel „An guada Rutsch!“ von Monika Hirschle entschieden, das mit den Skurrilitäten familiärer Silvestervorbereitungen genau in die Zeit passt.

Günter Berner (Uwe Esslinger) hat einen neuen Chef - nichts Ungewöhnliches. Eher schon, dass er diesen zur familiären Silvester-Feier einladen will - völlig überraschend für seine Frau Gudrun (Beate Gruber-Knoll). Zu dieser Feier gehören auch der fitte alte Opa der Familie (Alfred Biesenberger) und die junge Tochter Sabine (Carmen Lanz). Da der Silvester-Abend jetzt nach den Vorstellungen des Hausherrn etwas ganz Besonderes werden soll, will er ein Büfett statt Maultaschen. Dafür muss eingekauft werden. Statt Bleigießen soll getanzt werden. Dafür muss der Teppich raus und Girlanden sollen aufgehängt werden. Statt des Plastik-Tannenbaums soll ein richtiger Tannenbaum an Weihnachten erinnern. Der wiederum muss dafür aus dem Wald gestohlen werden…

Und als ob dies nicht schon genug für den hoffnungslos überforderten Günter und seine ständig gerufene Frau „Guuudrun“ wäre, taucht in den unpassendsten Momenten Nachbarin Frau Häfele als schwäbisches Urgestein auf (Lore Rogg). Tochter Sabine will eigentlich viel lieber mit dem türkischen Freund Ali feiern (Dominik Wilhelm). Nur der Opa behält die Ruhe und Übersicht, vor allem, weil er im Internet („Emailles tschecken“) sein Rückzugsterrain und sein Vergnügen findet. Unverhofft kommt der Chef (Anton Kleinhans) mitten ins familiäre Chaos. Als Bonbon und scharf verpackte Überraschung tritt dann noch Barbara Oppl zum Finale sehenswert in Aktion.

Mit viel Herzblut und Spielfreude zeigten die Darsteller aus Hergensweiler an diesem Abend ein Stück mit vielen Irrungen und Wirrungen, das allen Freunden der Komödie an die Lachmuskeln geht. Das Publikum spürt den Charme des Live-Theaters, wenn zum Beispiel die Souffleuse (Bärbel Wilhelm) ein Likörchen zwischendurch serviert bekommt. Das Feuerwerk an Gags wird vom Opa der Familie durch eingebaute Witze angeheizt. Den perfekten Ton und Effekt spielt das Technik-Team (Jürgen und Robert Kibele mit Martin Rehm) ein. In jeder Szene die perfekte Frisur zaubert Masken-Chefin Ulrike Immler, für stets ideale Kostümausstattung sorgt wieder Heike Schäfer. Das heitere Schauspiel wird abgerundet durch ein passendes Bühnenbild (von Andreas, Kilian und Samuel Biesenberger mit Timo Weiler und Marc Erath mit Bühnenmalerin Lena Schega) sowie eine interessante Neuerung, den Szenenwechsel bei offenem Vorhang, für den Inspizientin Jessica Kibele mit Szenenapplaus belohnt wurde.

