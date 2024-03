Streit zwischen der Gemeinde Hergensweiler und der Stiftung Liebenau: Da die Stelle einer Sozialarbeiterin lange nicht besetzt war, fühlten sich die Bewohner der Wohnanlage „Lebensräume für Jung und Alt“ nicht gut betreut. Seit November ist nun Tamara Kraft im Dienst. Hat sich die Lage entspannt?

Donnerstagmorgen, 9.30 Uhr in Hergensweiler: Einige ältere Frauen stehen vor dem Gemeinschaftsraum der Wohnanlage in der Altmannstraße 9. Heute steht dort Gymnastik auf dem Programm - für Aktive über 70 Jahre.

Das ist nicht die einzige Veranstaltung. Die Gemeinde mit dem dortigen Gemeinschaftsraum zu vernetzen und neue Angebote zu installieren, ist eine der Aufgaben der Sozialarbeiterin. Die ist seit November im Dienst - und muss einiges wieder neu anstoßen.

Eigentümerin des zweiflügligen Gebäudes an der B 12 ist die Gemeinde. Betreiberin der „Lebensräume für Jung und Alt“ mit 15 Wohneinheiten ist die Stiftung Liebenau. (Foto: Yvonne Roither )

Von Frankfurt nach Hergensweiler

Die 48-Jährige bringt viel Erfahrung mit. Tamara Kraft hat in Frankfurt bereits als Diplom-Sozialarbeiterin im Bahnhofsviertel gearbeitet, war aber auch in der Erwachsenenbildung und Kinder-und Jugendarbeit tätig: Sie hat jungen Frauen geholfen, ihren Hauptschulabschluss nachzuholen, einen Hort geleitet und war für die Kinderbetreuung an einer Ganztagsschule verantwortlich.

Nun arbeitet sie im beschaulichen Hergensweiler. Hier ist sie für die 15 Wohneinheiten der Stiftung Liebenau zuständig. Die „Lebensräume für Jung und Alt“ sind eine generationsübergreifende Wohnform für Senioren, für Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende und junge Familien.

Dass die Arbeit ihrer Vorgängerinnen in der Vergangenheit immer wieder für Ärger gesorgt hat, wusste Tamara Kraft zunächst nicht. „Ich bin hier unbeeinflusst rangegangen“, sagt Kraft. Als sie ihr kleines Büro im Keller bezog, hätten sie die Bewohner dann aber schnell auf Stand gebracht. „Ich war über vieles überrascht.“

Monatelang ohne Betreuung

Aus Sicht der Bewohner, aber auch der Gemeinde ist die Stelle in der Vergangenheit nicht nur wechselhaft, sondern selten zufriedenstellend besetzt gewesen. Manche Gemeinwesenarbeiterinnen seien überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Die letzte hatte am 1. Februar vergangenen Jahres ihre Stelle angetreten und war nur wenige Wochen geblieben. Danach gab es überhaupt keine Ansprechpartnerin mehr für die Bewohnerinnen und Bewohner.

Wünscht sich, dass die Sozialarbeiterin auch Lotsin für soziale Belange ist: Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. (Foto: Susi Donner )

Gerade die älteren Leute, die in das Haus gezogen sind, weil sie sich Unterstützung im Alltag erhofft hatten, seien völlig auf sich allein gestellt gewesen, hatte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier in der Vergangenheit immer wieder kritisiert. Ihn ärgerte auch, dass der Gemeinschaftsraum, der eigentlich eine Verbindung zwischen den Lebensräumen und der ganzen Gemeinde darstellen sollte, teilweise ungenutzt geblieben war.

Reichen acht Wochenstunden?

Mit Tamara Kraft soll sich das ändern. Doch die Sozialarbeiterin hat nur acht Wochenstunden für diese Aufgabe. Dass das reicht, davon ist die 48-Jährige überzeugt. In dem kleinen Haus könne sie „jede Menge bewirken“.

„Der Start war gut“, sagt sie. Sie habe Ende vergangenen Jahres die Bewohner kennengelernt und einen Adventskaffee veranstaltet. Inzwischen habe sie sich auch in der Gemeinde vorgestellt und mit Vertretern von Vereinen, Senioren und Jugend gesprochen. Aber auch mit Bürgermeister Strohmaier und seiner Stellvertreterin Sibylle Englmann habe sie sich ausgetauscht. „Wir liegen von den Themen gar nicht so weit auseinander“, sagt Kraft.

Das sind ihre Aufgaben

Wo sieht sie ihre Aufgabenschwerpunkte? Sie wolle Vereine und Bürger mit dem Quartiersraum vernetzen, bei der Vermietung frei werdender Wohnungen helfen und für die Hausbewohner da sein. Also ein offenes Ohr für ihre Sorgen haben, im Konfliktfall zwischen ihn vermitteln und sie unterstützen.

Von Frankfurt nach Hergensweiler: Tamara Kraft ist die neue Sozialarbeiterin der Lebensräume für Jung und Alt. (Foto: Yvonne Roither )

Wenn sie alleine nicht weiter wissen, weil sie beispielsweise pflegebedürftig geworden sind, helfe sie ihnen mit Broschüren oder der Nennung von Ansprechpartnern weiter. Sie selbst werde jedoch keine konkrete Hilfe organisieren, betont Kraft: „Ich bin keine Einzelfallhilfe.“

Wo die Gemeinde nachjustieren will

Das decke sich im wesentlichen mit den Vorstellungen der Gemeinde, sagt Strohmaier. Ihm sei die „Weiterentwicklung der Stelle als Lotsenfunktion für soziale Belange“ wichtig. Das habe die Geschäftsführung der Liebenau im Rahmen einer Gemeinderatssitzung angesprochen, nun kämen jedoch „keine weiteren Impulse“ mehr. Die Gemeinde werde daher darauf drängen, dass hier nachjustiert wird.

Trotzdem: Die Zusammenarbeit zwischen Gemeinde und Stiftung habe sich verbessert, räumt der Bürgermeister ein. Kraft kümmere sich „mehr als die Vorgängerinnen und Vorgänger um die Bewohnerinnen und Bewohner in der Wohnanlage“.

Gemeinsam kochen und essen

Die wünschten sich, wieder mehr gemeinsam zu machen, sagt Tamara Kraft. Gemeinsam kochen und essen stünden ganz oben auf der Wunschliste. Aber auch Spieleabende, ein Bewohnerstammtisch und ein Osterkaffekränzchen sollen das Miteinander fördern.

Ob Yogakurse, Gymnastik oder Klöppeln: Der Quartierstreff wird inzwischen wieder für vielfältige Aktivitäten genutzt. Tamara Kraft lädt alle Hergensweilerinnen und Hergensweiler dazu ein, sich hier einzubringen.

Beteiligt sich die Gemeinde finanziell an der Stelle?

„Man kann so viel hier machen“, freut sie sich. Die 47-Jährige, die ins Allgäu gezogen ist, um wieder näher bei ihrer Familie zu sein, betont, dass sie langfristig bleiben will. Sie freue sich auf einen „Neustart für die Bewohner, die Gemeinde und mich“.

Die Stiftung Liebenau hatte wiederholt gefordert, die Gemeinde solle sich an dem Defizit, das diese Stelle verursache, finanziell beteiligen. Ist das nun denkbar? Wolfgang Strohmaier stellt dafür Bedingungen: Die Stiftung Liebenau müsse zunächst die „Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Stelle unter Beweis stellen“.