Der Gemeinderat Hergensweiler hat sich erneut mit der Abwassertrennung im Hergensweiler Ortsteil Rupolz beschäftigt. So geht es jetzt weiter.

In Hergensweiler sind Neuerschließungen bereits im modifizierten Mischsystem oder im Trennsystem an das Kanalsystem angeschlossen. Die älteren Gebäude sind allerdings Großteils mit Drainagen ausgestattet, die für einen großen Fremdwassereintrag im Abwasserkanal sorgen.

Das Abwasser der Gemeinde Hergensweiler wird zur Reinigung über zwei Pumpwerke in die Kläranlage Pflegelberg der Stadt Wangen gepumpt. Es besteht zu einem nicht unwesentlichen Teil aus unerwünschtem Fremdwasser. Deshalb hat sich die Gemeinde bereits 2016/17 dazu entschlossen, Maßnahmen umzusetzen, um Fremdwasser (in der Hauptsache Regenwasser) von Schmutzwasser zu trennen. In der Dorfmitte und im Ziergartenweg sind diese bereits abgeschlossen.

Wo die Leitungen verlaufen sollen

Künftig soll es auch im Wohngebiet von Rupolz ein Trennsystem in der Kanalisation geben. Für die Trennung der Abwasserkanalisation wurden dieses und nächstes Jahr bereits 250.000 Euro in den Haushalt eingestellt.

Das Thema hat den Gemeinderat schon in zwei Sitzungen beschäftigt. Zuletzt sollte geklärt werden, ob benachbarte Privatgrundstücke für den Leitungsbau verwendet werden könnten. Dem erteilte Bürgermeister Wolfgang Strohmaier in der jüngsten Sitzung eine Absage. Ein Anlieger wolle den Kanal nicht in sein Grundstück legen. Der Bürgermeister ist darüber nicht traurig: Die Leitung gehöre in den Gehweg oder die Straße, das sei eine „saubere“ und sichere Lösung.

Das sind die drei Varianten

Dies Ingenieurgesellschaft Zimmermann aus Amtzell hat für die Abwassertrennung in Rupolz Nord drei Varianten erarbeitet. Dabei wurde auch die langfristige Perspektive berücksichtigt, in Zukunft eventuell das Trennsystem fortzusetzen. Auch wenn das im Moment vermutlich finanziell ein „zu großer Wurf“ sei, wie Bernd Zimmermann sagte.

Variante eins sehe vor, den neuen Schmutzwasserkanal an den bestehenden Mischwassserkanal anzuschließen. Vorteil wäre, dass der Kanal und die Anschlüsse auf einer ähnlichen Höhe wie bisher liegen. Allerdings wäre man dann an diese Höhe gebunden, was in der Folge die weitere Umsetzung des Trennsystems erschweren würde. Von den Kosten wäre das mit 558.000 Euro allerdings die günstigste Lösung.

Variante zwei sehe vor, den Schmutzwasserkanal mit einer reduzierten Tiefenlage neu zu erstellen und an den bestehenden Mischwasserkanal anzuschließen. Die Anschlusshöhe liege etwa 1,26 Meter unter dem Deckel. Auf diese Weise könnte das Trennsystem weiter fortgeführt werden, allerdings wäre die Schmutzwasser-Grundstücksentwässerung nur über private Hebeanlagen möglich. Die Kosten lägen bei 734.000 Euro. Laut Planer sei diese Variante daher „nicht zu empfehlen“.

Pumpwerk hätte einen großen Vorteil

Eine bessere Lösung sei für Zimmermann Variante drei. Sie sieht vor, den Schmutzwasserkanal im Freispiegel ‐ das Wasser gelangt gemäß dem Gesetz der Schwerkraft von einem höher gelegenen Anfangspunkt zu einem tiefer gelegenen Endpunkt ‐ mit einem Pumpwerk zu errichten.

Vorteil: Das Schmutzwasser wird nach der Trennung direkt zum Pumpwerk Rupolz geleitet ‐ und muss nicht durchs ganze Dorf laufen. Wenn man den südlichen Bereich von Rupolz angehen wolle, wäre das mit dieser Variante möglich. Allerdings ist ein öffentliches Pumpwerk erforderlich, um die Höhe zwischen Sammelschacht und Anschlusspunkt im Gewerbegebiet zu überbrücken. Dessen Unterhalt koste zusätzlich Geld.

So haben die Räte entschieden

Die Abwassertrennung im gesamten Wohngebiet in Rupolz anzugehen, sei weder aus finanziellen noch aus zeitlichen Gründen möglich, betonte Strohmaier. Denn um die Förderungen zu bekommen, müssten die Arbeiten bis 2024 abgeschlossen sein. Es waren sich aber alle Räte einig, dass es wichtig ist, die Option zu haben, das Trennsystem langfristig zu erweitern. Sie entschieden sich daher einstimmig für Variante 3, die Gesamtkosten belaufen sich auf 722.000 Euro. Nach Abzug der Förderung liegen die Kosten bei rund 582.000 Euro.