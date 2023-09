Rose Plastic AG erneut als ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb zertifiziert

Zum fünften Mal in Folge hat die Rose Plastic AG das Gütesiegel „Ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb“ erhalten. Die Daten für die Zertifizierung werden anhand zweier Befragungen erhoben: So geben die Unternehmen beispielsweise statistische Daten und Kennzahlen zur Ausbildung sowie Maßnahmen, Programme und Konzepte an. Den weit wichtigeren Part haben jedoch die Azubis. Für sie gilt es, rund 100 detaillierte Fragen zur Qualität ihrer Ausbildung zu beantworten. Und so freuen sich Ausbildungsleiterin Lea Klein (vorne rechts, Foto: Rose Plastic) mit einigen Azubis der Rose Plastic AG über die erneute Auszeichnung.