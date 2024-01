Die Tat ist eine Woche her, die Polizei hat jetzt einen Zeugenaufruf veröffentlicht. Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag, 5. und 6. Januar, ist in Hergensweiler- Mollenberg ein Mountainbike an einem Feldweg entwendet worden.

Das Rad ist zweifarbig, orange und schwarz, von der Marke Pro Rider und hat einen Wert von 500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder Tathergang geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 08381/92010 bei der Polizei Lindenberg zu melden.