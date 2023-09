Neue Leitplanken behindern die Sicht

Seit Jahren kämpft die Gemeinde für eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf 70 Stundenkilometer zwischen Wildberg und Hergensweiler. Denn auf der rund drei Kilometer langen Strecke gibt es auf beiden Seiten viele Zu- und Abfahrten in kleine Gemeindestraßen oder Hofstellen. Dort kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen. Bei der Bürgerversammlung berichtet Bürgermeister Wolfgang Strohmaier von einer neuen Gefahrenstelle.

Nun seien an den beiden Ausfahrten des Ortsteils Scheidenweiler auf die B 12 neue Leitplanken angebracht worden. Für die aus Hergensweiler kommenden Pkw gilt an dieser Stelle Tempo 70, aber für die aus Richtung Lindau ist 100 erlaubt. „Unsere Begründung für Tempo 70 war ja, dass es gefährlich ist, aus diesen Straßen auf die B 12 einzufahren. Wer hier jetzt ausfahren will sieht durch die Leitplanke die mit Tempo hundert aus Lindau anfahrenden Autos noch schlechter. Die Leitplanken machen diese Stelle noch gefährlicher“, moniert der Bürgermeister. Die Ausfahrt aus Scheidenweiler die näher Richtung Lindau liege, sei gerade noch ausreichend einsehbar. „Aber die zweite, näher am Ort gelegene Ausfahrt hat sowieso einen scharfen Winkel und durch die Leitplanke wird die Sicht Richtung Lindau noch mehr behindert. Und ausgerechnet hier darf hundert gefahren werden. Das ist eine weitere unverständliche Aktion“, so Strohmaier.

Mit „unverständlicher Aktion“ spreche er unter anderem von der kurzen Tempo-70 Strecke, die das Landratsamt im vergangenen Jahr auf der B 12 Höhe Scheidenweiler angeordnet hat, und die „viel zu kurz ist, nur einseitig gilt, und direkt an der Gefahrenstelle wieder aufgehoben wird.“ Für den weiteren Verlauf der B12 zwischen Wildberg und Hergensweiler in Richtung Lindau sehe das Landratsamt nach einer vorangegangenen Verkehrsschau keinen Bedarf, die erlaubten hundert Stundenkilometer zu begrenzen. „Auf unseren Antrag haben wir eine abschlägige Entscheidung“, informiert Strohmaier und verspricht „aber wir bleiben bei unserer Forderung, dass wir größere Tempo-70 Abschnitte entlang der B 12 benötigen, um die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer zu verbessern“, verspricht Strohmaier.

Zurück zu den neuen Leitplanken. Der Selbsttest zeigt, um aus Scheidenweiler in die B 12 einbiegen zu können, muss man mit seinem Fahrzeug weit an die Fahrbahnbegrenzung fahren und einen leicht schrägen Winkel einnehmen. Zudem steht man leicht aufwärts. Die Leitplanke schränkt die Sicht Richtung Lindau ein. Die von dort kommenden Fahrzeuge dürfen mit Tempo hundert fahren und das tun die meisten auch. Wer hier steht nimmt deutlich wahr, wie schnell Tempo hundert ist, und spürt in seinem Fahrzeug die Erschütterungen durch den Luftzug der erschreckend nahe vorbeirauschenden Autos. Deren Lenker im Übrigen durch das plötzlich hinter der Leitplanke auftauchende Fahrzeug ebenfalls sichtlich irritiert sind. Will man nach rechts Richtung Hergensweiler einfädeln, muss man auf eine Lücke auf der B 12 aus Richtung Lindau warten, die man aber nicht weit genug einsehen kann, um sich wirklich sicher zu fühlen. Zudem muss man durch die Schräge mit relativ viel Schwung einfahren und sofort darauf achten, nicht zu nahe an den Verkehr der gegenüberliegenden Fahrbahn zu kommen. Will man aber links in Richtung Lindau einfädeln, sollte man eigentlich zu zweit im Auto sitzen, um beide Fahrtrichtungen gleichzeitig im Auge zu behalten.