Die Weißnarrenzunft Hergensweiler und Helfer aus anderen örtlichen Vereinen haben am Donnerstag zum Kinderball in die bunt geschmückte Leiblachhalle eingeladen. Sehr viele Kinder mit ihren Eltern sind angenommen - die Festhalle war rappelvoll. Auf der Bühne und vor der Bühne war mächtig was geboten für die wunderschön maskierten und geschminkten kleinen Bienchen, Marienkäfer, Tiger, Prinzessinnen, Hexen, Piraten, Ritter und Supermänner.

1 von 12

Gleich mehrere Rope-Skipping-Gruppen - Hergensweiler ist seit Jahrzehnten eine Rope-Skipping-Hochburg - zeigten ihr Können. Zwischen den Vorführungen wurden die bunten fröhlichen Mäschkerle selbst zu Stars und durften auf oder vor der Bühne zu fetziger Partymusik tanzen. Die Eltern ließen es sich währenddessen bei Kaffee und Kuchen gut gehen. Viele von ihnen waren ebenfalls fantasievoll geschminkt. Und sogar die Freiwilligen von der Feuerwehr Hergensweiler, die das Fest begleitet hat, haben sich verkleidet.