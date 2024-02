Später Freitagabend. Mit einem begeisterten Applaus der Fach- und Sachpreisrichter endet die Preisgerichtssitzung. Nach zwölf Stunden intensiver Entscheidungsarbeit steht der Sieger des Realisierungswettbewerbs für den Neubau der Kindertagesstätte St. Ambrosius, den die Gemeinde Hergensweiler ausgelobt hat, fest. Es ist das Projekt mit der Tarnnummer 1019, hinter der sich die Architektengemeinschaft Gerd Gassmann mit seinen jungen Kollegen Lisa Schneider und Peter Hoffmann aus Karlsruhe verbergen.

„Sie können die Gewinner jetzt anrufen, das ist die schöne Aufgabe für den Bürgermeister“, sagt Peter W. Schmidt, der Vorsitzende des Preisgerichtes zu Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Am anderen Ende der Leitung bricht Jubel aus, als Strohmaier die frohe Botschaft überbringt. 25 Architekturbüros von Leipzig bis Lindau haben teilgenommen. Das Wettbewerbsverfahren war anonym. Erst nachdem die Entscheidung gefallen war, wurde bekannt, wer hinter dem Siegerentwurf die steht.

10:1 für den Siegerentwurf

Schmidt lobt: „Das Interesse an der Aufgabe war sehr groß und das Ergebnis von 10:1 für den Siegerentwurf ist hervorragend. Die Arbeit hat sowohl die Fach- und Sachpreisrichter als auch Leiterinnen der Kita überzeugt.“ Das Bauwerk, das der Siegerentwurf in Holzbauweise plant, füge sich äußerlich harmonisch in das traumhafte historische Zentrum der Gemeinde, zwischen Kirche, Heimatmuseum, Pfarrhaus und Backhaus ein.

Es habe mit einer klaren Fassade und einer wunderschön gelösten Belichtungssituation das Preisgericht überzeugt. Ebenso ermögliche es im Inneren die Umsetzung des pädagogischen Konzepts, das in Hergensweiler einen hohen Stellenwert genieße. Was Schmidt besonders gut gefalle: „Sie treten vom Schulhof her ein und haben einen direkten Durchblick in den Garten - in den herrlichen Baumbestand.“

Lob für Engagement

Verfahrensbetreuer Gerd Grohe, der als Moderator fungierte, schwärmt „der gesamte Wettbewerb ist vom großen Engagement aller Beteiligten begleitet“. Es sei nicht selbstverständlich, dass beinahe der gesamte Gemeinderat, plus die Kindergartenleiterinnen und etliche Vertreter der Verwaltung anwesend sind. „Ich habe das Gefühl, dass alle hinter dem Ergebnis stehen, das ich für eine sehr gute Lösung halte. Es ist uns gelungen, aus 25 Entwürfen den herauszukristallisieren, der perfekt passt.“ Die Kindergartenleiterinnen, die zwar nicht stimmberechtigt sind, seien intensiv einbezogen worden.

Strohmaier, der gemeinsam mit vier Gemeinderatsmitgliedern die Sachpreisrichter stellte, ist begeistert vom Verlauf und Ergebnis des Preisgerichtstages. „Die neue Kita fügt sich wunderbar ein, ist energetisch und funktional auf die Zukunft ausgerichtet. Ich bin nun gespannt, wie unsere Entscheidung in der Bevölkerung diskutiert wird“, sagt er und gibt zu bedenken, dass diese ihrem Gemeinderat, ihrem Bürgermeister und der Fachjury vertrauen müssen, und können.

„Denn beim bloßen Betrachten der Pläne und Modelle erschließen sich die Vorzüge des Siegerentwurfs nicht automatisch. Wir dagegen waren sehr aktiv in den Entscheidungsprozess eingebunden und haben natürlich einen enormen Wissensvorsprung“, erklärt er. Gemeinderat Gerhard Kern unterstützt diese Aussage.

Intensiver Prozess

Sibylle Englmann, die stellvertretende Bürgermeisterin erzählt: „Ich hatte am Anfang keine Ahnung, wie intensiv dieser Prozess ist, wie viele Aspekte eine Rolle spielen. Die Argumente der Fachkollegen waren sehr wichtig - ich wäre sonst auf Oberflächlichkeiten hereingefallen, statt die funktionalen Zusammenhänge zu verstehen und das Augenmerk darauf zu richten.“

Das Preisgericht sei für die Gemeinderäte extrem lehrreich und hochspannend gewesen. „Wir haben gelernt differenziert zu schauen und zu bewerten. Zu fragen, worauf es wirklich ankommt, was uns wirklich wichtig ist. Das trägt uns auch für andere Bauvorhaben weiter.“

Bevölkerung begutachtet Entwürfe

Am Wochenende ist die Bevölkerung eingeladen gewesen, die Entwürfe zu begutachten. Gemeinderäte und Bürgermeister Strohmaier sind vor Ort, um Fragen zu beantworten. Josef Kohl, der selbst viele Jahre dem Gemeinderat angehört hat, ist beeindruckt. Er schaut nun mit den Augen eines Großvaters auf die neue Kita und meint, dass er sich auf die Entscheidung des Preisgerichtes verlassen müsse. Seine Gedanken gehen eher schon zur Übergangslösung - wo seine Enkeltochter während der Bauzeit betreut sein werde.

Johann Wagner hofft, dass der Neubau zügig vorangeht, damit seine knapp zweijährige Tochter noch in den Genuss der neuen Kita komme. Allerdings ist der zweite Nachwuchs bereits unterwegs „und dieses Kind besucht sie dann ganz sicher“, sagt er und lacht.

Sieger-Architekt ist vor Ort

Am Samstag lernen einige Besucher der Ausstellung des Realisierungswettbewerbs die Architekten des Siegerentwurfs kennen. Peter Hoffmann, ein gebürtiger Lindenberger erzählt, wie viel Freude ihnen der Wettbewerb gemacht habe und wie sehr sie der erste Preis freue. „Wir haben den Entwurf für die Kita mit sehr viel Idealismus erarbeitet. Dass er den ersten Rang gewonnen hat, ist eine große Wertschätzung für uns.“

Für Holz als Baustoff haben sie sich entschieden, weil „Holz einer der schönsten und wichtigsten Baustoffe ist, und innen wie außen einen Bezug zur Region darstellt.“ Die geplante Farbigkeit der Fassade vermittle Emotion und Leichtigkeit. Der Ort, an dem die neue Kita gebaut werden soll, sei außergewöhnlich ergänzt Lisa Schneider. „Es ist eine schöne Vorstellung, einen Beitrag, der sich einfügt und nicht fremd wirkt, zu diesem zauberhaften und historisch gewachsenen Dorfzentrum zu leisten.“