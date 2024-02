Lieblascheller und Degermooslätsche der Weißnarrenzunft Hergensweiler haben am Samstag zu ihrem 17. Laternensprung eingeladen. Rund 1000 Hästräger sind angereist und haben das Dorf in eine fröhliche Fasnetshochburg verwandelt.

Gefühlt ist das ganze Dorf närrisch geworden. Ab dem späten Mittag füllen sich die Straßen und Plätze und die Party ist im Festzelt, bei der Leiblachhalle und vor vielen privaten Häusern in voller Fahrt. Überall Musik und lachende Gesichter. Schließlich erreichten die Zunfträte sowie Verena Stocker, die Vorsitzende der Weißnarrenzunft und ihr Vize Ralf Ehrle nach dem Zunftmeisterempfang den Moderationswagen.

Viel Nachwuchs bei der Lumpenkapelle mit dabei

Der Umzugsweg war bereits gesäumt mit bunten, hübsch verkleideten und fröhlichen Mäschkerle jeden Alters. Sie freuten sich sichtlich auf den närrischen Sprung. Weil die Sonne hell und warm vom Himmel strahlte, war die Sonnenbrille für viele Zaungäste wichtiges Accessoire. Daran ändert sich auch nichts, als der Nachtwächter der Weißnarrenzunft forderte, dass doch nun alle das Licht ausmachen sollen.

Oder dass der Ruf der ihm folgenden Lumpenkapelle Westallgäu (LKW) „Im Klo brennt no‘s Licht - machs aus!“ heißt. Die LKW überraschte zudem mit lumpig gutem Nachwuchs: sehr junge Musikanten, die schon gekonnt die Instrumente bedienen. Nicht zu übersehen war, wie viel Spaß und Freude die kleinen und die großen Mäschkerle am Kontakt mit dem närrischen Volk haben.

Zahlreiche Gäste aus der Region

Die passenden Erwiderungen auf die Narrenrufe bereit, begrüßten sie die Amtzeller Ramseweible, den Dreckete Bläse aus Mochenwangen, die Traubenhüter aus Nonnenhorn oder die Eremännle aus Bösenreutin. Dazwischen erfreuten der Trommlerzug aus Lindau-Aeschach, das Chaosorchester Neukirch oder die Adelegg Schallmeien aus Isny mit ihren fetzigen Rhythmen.

Und egal welche gruselige Hexe oder welches furchterregende Monster gerade an der Reihe war, sie wurden neugierig und freudig erwartet und es gab viel mehr Süßigkeiten in die Stoffbeutel gesteckt, als Konfetti in die Haare gerieben. Nach dem wunderschönen Umzug gaben die beteiligten Kapellen ein Gemeinschaftskonzert und die Party ging ungebremst und temperamentvoll weiter.