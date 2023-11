Kita St. Ambrosius feiert das 50-Jahre-Jubiläum mit seinen Hauptpersonen

50 Jahre Kindergarten St. Ambrosius Hergensweiler - das ist gerade in dieser Zeit ein besonderes Ereignis, da die Planung des Neubaus der Kita in aller Munde ist. Vor 50 Jahren wurde der Gebäudekomplex Kindergarten und Leiblachhalle fertiggestellt. In ihren neuen Kindergarten eingezogen, sind die ersten Kinder am 2. Mai 1974 - deshalb wird es im kommenden Jahr nochmal ein Feierlichkeit geben. Heuer war das Jubiläum vor allem ein Fest im kleinen Rahmen für die, die der Kindergarten am meisten betrifft: die Kinder. Die Erzieherinnen und Erzieher haben deshalb eine Zauberparty mit Mitmachzirkus gefeiert. Das Duo Chicago begeisterte die Kinder mit kleinen Zaubertricks. Im Bild hat Zauberer Wolfgang Merk alle um sich geschart (Foto: Susi Donner).