Seit über zehn Jahren gibt es die Aktion „Foodsharing“ (Deutsch: Lebensmittel retten und teilen statt wegwerfen). Im Mittelpunkt steht die Nachhaltigkeit. Seit rund drei Wochen gibt es nun in der Gemeinde Hergensweiler einen Ort für das Foodsharing.

Dort wurde ein sogenannter Fairteiler (Wortschöpfung aus Fairtrade und Verteilen) aufgestellt, bei dem sich jeder Lebensmittel für den Eigenbedarf kostenlos mitnehmen darf. Wie das Projekt angenommen wird - und welche Pläne es für Lindau gibt.

Rund drei Wochen gibt nun den Fairteiler im Hergensweiler Rathaus. Drei Wochen, in denen Lebensmittel in Regalen und im Kühlschrank liegen, die sonst weggeworfen werden würden. In erster Linie handelt es sich dabei um Gemüse, Brot und Obst. Und doch gibt es dann auch einmal etwas Besonderes.

Kleines Highlight: Schokonikoläuse

„Ein Highlight war vor Kurzem ein Karton mit Lindt-Weihnachtsmännern“, erinnert sich Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Das Highlight war heiß begehrt - obwohl die Weihnachtszeit schon ein paar Wochen zurückliegt. Denn am nächsten Morgen waren die Schokonikoläuse allesamt weg.

Nicht nur deshalb bezeichnet Strohmaier den Fairteiler im Vorraum des Hergensweilerner Rathauses als eine „Bereicherung für die Gemeinde“. Es geht ihm dabei um den tieferen Sinn der Sache: gegen die Verschwendung von kostbaren Lebensmitteln.

Im September ging Verena Leute mit ihrer Idee auf Gemeinde zu

Im September des vergangenen Jahres kam Verena Leute auf die Gemeinde und Strohmaier zu. Sie hatte die Idee - zusammen mit Simon Delle und Pascal Schmid -, in Hergensweiler einen Fairteiler aufzubauen. Es sollte dort ein Ort entstehen, zu dem alle Menschen Lebensmittel bringen und kostenlos mitnehmen dürfen. „Die Lebensmittel stammen von mit Foodsharing kooperierenden Betrieben und würden sonst im Müll landen“, sagt Leute, die sich mit insgesamt rund 25 ehrenamtlichen Helfern in Lindau und im Umkreis für dieses Projekt engagiert.

Foodsharing ist eine Organisation, die gegen Lebensmittelverschwendung kämpft. „Viele Lebensmittel landen auf dem Müll, obwohl sie noch genießbar sind. Foodsharing hat sich zum Ziel gesetzt, diese zu retten, damit sie dahin kommen, wo sie hingehören - in den Magen“, sagt Leute.

Viel Gemüse und Backwaren

Gerettet werden alle noch verzehrbaren Lebensmittel, zum Beispiel Obst und Gemüse, Backwaren und Konserven. Es könnten aber auch Lebensmittel nach Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums weitergegeben werden, wenn sie noch gut sind - jedoch nicht nach Ablauf des Verbrauchsdatums.

Im Gegensatz zum Mindesthaltbarkeitsdatum dürfen die Produkte nach Ablauf des Verbrauchsdatums auf keinen Fall verzehrt werden, da dann die Möglichkeit besteht, dass sich im Lebensmittel enthaltene Krankheitserreger soweit vermehrt haben, dass eine gesundheitliche Gefahr vorhanden ist.

Die Gemeinde Hergensweiler erkannte den Mehrwert dieser Aktion. Bürgermeister Strohmaier brachte den Vorschlag Ende des vergangenen Jahres in den Gemeinderat, der sich auch sofort angetan zeigte. „Wir konnten uns das grundsätzlich für die Gemeinde vorstellen“, sagt Strohmaier.

Einige Orte wurden ausgeschlossen

Allerdings gab es hinsichtlich eines möglichen Standorts dann doch ein paar Hürden. „Wir haben einige Orte geprüft, haben dann aber alle aufgrund der mangelnden Praktikabilität ausgeschlossen“, sagt Strohmaier. So kam am Ende noch der Vorraum im Rathaus infrage. Doch auch da gab es einiges abzuklären.

Zum einen steht dort auch eine Kiste, die für Spenden an die Tafel bestimmt ist. Dabei handelt es sich aber um ein anderes, separates Projekt. „Es bislang einmal passiert, dass jemand in die Kiste für die Tafel hineingegriffen hat und etwas herausnahm“, sagt Strohmaier. „Das ist nicht Sinn der Sache.“ Klare Hinweise sollen dies künftig verhindern.

Vorgabe: Sauberkeit und Hygiene

Die zweite Vorgabe der Gemeinde war: Alles müsse sauber und hygienisch zugehen. Ungeziefer sollten durch die Lebensmittel keinesfalls angelockt werden. Auch dafür gab es Lösungen. „Das funktioniert sehr gut“, lobt Strohmaier. Neben Regalen gäbe es auch einen neuen Kühlschrank, sodass alle Lebensmittel sauber verstaut sind.

Die Lebensmittel stehen so den Menschen kostenlos und rund um die Uhr zur Verfügung. „Es wird sehr gut angenommen, was dazu führt, dass der Fairteiler in Hergensweiler auch immer recht schnell leer ist“, sagt Verena Leute. „Das ist aber gut, da wir froh sind um jedes Lebensmittel, das nicht weggeschmissen wird und es gut in der Bevölkerung ankommt.“

Ehrenamtliche bringen Lebensmittel zum Fairteiler

Auch vonseiten der kooperierten Betriebe seien die Anfragen bisher immer sehr positiv aufgenommen worden. Bei den Supermärkten oder Bäckereien werden die Lebensmittel von ehrenamtlichen, sogenannten Foodsavern (Deutsch: Essensretter) abgeholt, und zum Fairteiler gebracht.

Das nächste Ziel sei es nun, den Bezirk auszuweiten. „Dazu suchen wir noch weitere Kooperationsbetriebe und auch Helfer, welche sich als Foodsaver engagieren möchten“, sagt Verena Leute. Außerdem sei der nächste Schritt, einen Fairteiler in Lindau zu errichten.

Gemeinde nimmt Fairteiler gut an

Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier ist in den rund drei Wochen, in denen es den Fairteiler im Vorraum des Rathauses gibt, bereits ein Fan davon geworden. „Die Lebensmittel sollen genutzt werden, sie sollen gegessen werden“, sagt er. Deshalb freut er sich, dass die Bevölkerung aus seiner Gemeinde den Fairteiler so gut annimmt.

„Ich habe nicht den Eindruck, dass die Leute sagen: ,Da sparen wir uns Geld’“, sagt Strohmaier. „Die Leute schätzen die gute Idee und sehen, dass sie selbst einen Beitrag leisten können, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden.“

Dazu sei der Fairteiler im Vorraum der Gemeinde ein Ort der Kommunikation geworden. Ein kleiner Treffpunkt. „Es ist dort immer ein nettes, ungezwungenes Verhältnis aus der breiten Bevölkerung“, sagt Strohmaier. Und manchmal gibt es auch kleine Highlights an Angeboten - so wie kürzlich die Kiste mit den Schokonikoläusen. Da konnte selbst der Bürgermeister nicht widerstehen, nahm einen heraus und ließ ihn sich schmecken.

Mehr Informationen gibt es unter [email protected]