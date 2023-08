Sonntagnachmittag beim 56. Hergensweilerfest. Es spielt: Der letzte Akt, die unfassbar lustige Vereinsolympiade der „4 lustigen 5“. Marius Immler als Moderator führt 13 Vereins–Teams durch die fernsehreifen Spiele, die dem Publikum viel Vergnügen bereiten.

„Was für eine Woche!“ sagt Erwin Pichler, und meint das ausschließlich positiv. Pichler, der bei der Vereinsolympiade das gut gefüllte Zelt unterhält, steigen bei der Rückschau ergriffen Tränen in die Augen als er sehr emotional sagt: „Das alles ist nur möglich, weil alle zusammen an einem Strang und in eine Richtung ziehen. Ich kann als Vorsitzender des Musikvereins Hergensweiler nur den Hut ziehen vor meinen Vereinskameradinnen und -kameraden und allen anderen die uns helfen. Selbst unsere Jugend ist schon mit Begeisterung dabei.“

Stefan Methner möchte er besonders hervorheben, bei dem seit Jahren die Fäden zusammenlaufen. „Wenn es den Posten gäbe, wäre er unser Festwirt.“ Oder auch der Schutzpatron des Hergensweilerfestes.

Kapellen aus Heimenkirch, Hohenweiler und Scheffau machen Party

Der Start am Donnerstagabend mit den Musikvereinen Hohenweiler und Scheffau sowie die Musikkapelle Heimenkirch sei sensationell gewesen. Von Anfang an bis Mitternacht war das Tausendmannzelt bei freiem Eintritt rappelvoll — es herrschte Superstimmung. „Die drei Kapellen haben dem Publikum einen tollen Partyabend beschert“, sagt Pichler. Sie taten dies ohne Gage — was dem Publikum den freien Eintritt bescherte.

Dafür dürfen sie sich auf einen Gegenbesuch des Musikvereins Hergensweiler freuen. „Wir haben beispielsweise vergangenes Jahr beim Sternmarsch in Heimenkirch gespielt — und für Scheffau und Hohenweiler hoffen wir auf eine baldige Möglichkeit“, sagt Pichler und fügt hinzu: „Das ist ein Ausdruck der großartigen Kameradschaft der Musikkapellen untereinander.“

„Blasmusik ist bei jungen Leuten total in“

Und: Jede Kapelle bringe ihren Fanclub mit. Dadurch sind gleich ein paar hundert Leute mehr im Zelt. Das Konzept, an den Partyabenden Blasmusikkapellen spielen zu lassen, gehe super auf, und es sei schön zu sehen, wie viele junge Leute Spaß daran haben. „Blasmusik ist bei jungen Leuten total in“, freut sich Pichler. Zumal die Musikvereine und -kapellen inzwischen über ein riesiges Repertoire an modernen und aktueller Partymusik verfügen und wahre Stimmungskanonen sind.

Was Erwin Pichler ungemein schätzt

Am Freitag waren die Lederrebellen auf der Bühne — der einzige Abend mit Eintritt war ebenfalls außerordentlich gut, das Zelt war voll, die Stimmung heiß. Am Samstagabend war Partynacht mit „Die 4 lustigen 5“ angesagt — vier der Musikanten der Band sind Eigengewächse des Musikvereins Hergensweiler. Das Zelt wäre, wenn es denn gekonnt hätte, sicher abgehoben wie ein Heißluftballon — so sehr kochten die gute Laune und die Freude im Festzelt hoch.

Die Band hat früher beim Hergensweilerfest den Festausklang gespielt. Inzwischen sind sie aber weit über die Region hinaus bekannt, und füllen auch woanders die Festzelte. „Es ist für uns und für die Jungs ein Highlight, wenn sie bei uns spielen, und wir schätzen das sehr“, sagt Pichler. Die Band „Combo 4“, die danach spielte, schaffte es, die Stimmung bis zum Schluss zu halten. „Besser geht es nicht. Das alles ist kaum mehr zu toppen“, freut sich Pichler und hebt zum Loblied auf das Publikum an: „Wir können das schönste Fest organisieren. Mit den Besucherinnen und Besuchern steht oder fällt es.“

Dank an ganz besondere direkte Nachbarn

Es stand ganz eindeutig. Viele Partylöwinnen und -löwen haben tatsächlich alle drei Partyabende mitgemacht und waren beim Frühschoppen am Sonntagvormittag auch schon wieder zu finden, den OHO die Blasmusik traditionell und unterhaltsam bespielte.

Zuvor war Festgottesdienst „mit einer sehr schönen Predigt von Pfarrer Kratschmer aus Niederstaufen“, so Pichler, der einen der Gründe am guten Zuspruch in den fairen Preisen sieht, und vor allem darin, dass die Einheimischen ihr Fest so lieben und selbst die direkten Nachbarn „die in diesen vier Tagen wirklich viel aushalten müssen“, wie Pichler zugibt, nicht schimpfen, sondern mitfeiern und dem Musikverein sogar Lob aussprechen dafür, dass er jedes Jahr aufs Neue dieses schöne Heimatfest mitten im Dorf veranstaltet. „Wir haben einen guten Draht zu allen, und die gegenseitige Wertschätzung ist hoch.“

Brotzeit — nach getaner Arbeit

Nach dem Fest ist vor dem Fest. Am frühen Montagabend sei der gesamte Festplatz wieder aufgeräumt, das Zelt abgebaut. „Um 17 Uhr sitzen wir bei der Brotzeit“ prophezeit Pichler „und unterhalten uns darüber, was wir nächstes Jahr noch besser machen können“.