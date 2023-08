Der Kinderfestumzug mit Festakt ist einer der Höhepunkte des traditionellen Kinderfestes in Hergensweiler.

Kurz bevor der Umzug startet und die Teilnehmer sich bereits aufstellen, öffnet der Himmel am Sonntag unerwartet seine Schleusen — denn eigentlich rechnen zum Kinderfest alle mit dem berühmten Theo–Bihler–Zwischenhoch, mit dem der Vater des Kinderfestes üblicherweise und auch noch aus dem Himmel heraus sein Dorf versorgt.

Und mit den Böllerschüssen, die den Start ankündigen, ist es von oben wieder trocken, und der fröhlich–bunte Lindwurm setzt sich über die nassglänzende Straße in Bewegung.

Angeführt vom Musikverein Niederstaufen und Musikverein Hergensweiler, der es sich nicht nehmen lässt, den Umzug und Festakt zu begleiten, obwohl die Musikantinnen und Musikanten beim viertägigen Hergensweilerfest stark eingespannt sind.

Handwerkermontur verrät Bürgermeister und Räte

Viele Zaungäste stehen an den Dorfstraßen und jubeln den Vorbeiziehenden zu. Die Kinder der Krabbelgruppe werden in gemütlichen Bollerwagen geschoben. Ihnen folgt ein Traktor mit Anhänger, von dem eine beeindruckende Menge Kindergartenkinder herunterwinkt.

Das ist die Gruppe der Bevölkerung, die in den vergangenen Monaten und auch in den künftigen am meisten im Fokus des allgemeinen Interesses im Dorf steht. Denn der Kindergarten St. Ambrosius wird neu gebaut. Ein Thema, das auch die Gemeinderäte und der Bürgermeister für den Umzug aufgegriffen haben — in Handwerkermontur marschieren sie als Bautrupp fröhlich den Kindern hinterher.

Hier Blumenkränzchen, dort Lederhosen

Die Schülerinnen und Schüler der Grundschule geben ein wunderschönes Bild ab, wie sie hübsch herausgeputzt mitspringen. In Dirndl, mit Blumenkränzen im Haar die Mädchen, und in feschen Lederhosen die Jungen.

Das Kinderfest zeigt, wie sehr die Gemeinde zusammenhält: Alle sind sie beim Umzug dabei — von der Narrenzunft über den Schützenverein bis zum Motorradclub, vom TSV über den Woodstockenweilerverein bis zu den Senioren erweisen sie ihren Kindern die Ehre.

Deriklang aus Kinderfestlied, Bayern– und Deutschlandhymne

Und ja, es regnet wieder zum Ende des Umzugs und während des Festaktes. Aber im entscheidenden Moment, zum Luftballonstart, hört es zu regnen auf: Die Kinder rufen mit Unterstützung von Kinderfestmama Erika Fritz dreimal laut „Hergensweiler hoch!“ und lassen ihre Luftballons in den Himmel fliegen. Doch zuvor singen alle sichtlich ergriffen, von der Musikkapelle begleitet und von Oskar Bihler geleitet, das Kinderfestlied, die Bayern– und die Deutschlandhymne.

„Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen“

Der Kinderfestprolog, den Conny Würtz seit vielen Jahren schreibt, wird von den drei Grundschülerinnen Dana Punke, Marilen Ojurovic und Milena Ehrle vorgetragen. Michael Bihler betont als Vorsitzender des Fördervereins Kinderfest Hergensweiler in seinem Grußwort, wie sehr das Kinderfest zeige, dass Hergensweiler nicht nur ein Wohnort, sondern auch Heimatgefühl sei.

Er dankt seinem Team: „Mit euch könnten wir zwei Kinderfeste im Jahr organisieren. Wenn ich einen Hut hätte, würde ich ihn ziehen.“ Bürgermeister Wolfgang Strohmaier beschenkt noch in Bauleitermontur die Prologkinder, bezeichnet das Wetter als erfrischend und dankt Conny Würtz, die bekennt, dass sie gern eine Nachfolgerin einlernen würde.

Mehr als 200 Buben und Mädchen bei den Kinderfestspielen

Vor dem bunten Umzug und dem fröhlichen Festakt gab es am Vormittag Kinderfestspiele für über 200 Kinder bis zur siebten Klasse, die von der Jugendkapelle Leiblachtal mit ihrem Leiter Andi Abler eröffnet wurden. Und danach das beliebte Kinderfestfrühstück auf der Maibaumwiese, wo es für alle Kinder ein Kinderfesterinnerungsgeschenk, ein Getränk und das Kinderfest–Laugenmäusle gab.

Und dass das Wetter in diesem Jahr etwas feuchter als gewünscht ausfiel, mag auch daran liegen, dass der Kinderfestpapa Theo Bihler beruhigt seine Hände in den Schoss legt, weil er gesehen hat, mit wieviel Liebe und Würde sein Enkelsohn Michael die Arbeit fortführt — und mit der Zeit aus dem Theo–Bihler–Zwischenhoch sicher ein Michael–Bihler–Zwischenhoch werden wird.