Riesige Schneeflocken fielen vom Himmel, während die Jugendkapelle Leiblachtal in beeindruckender Größe und herausragender Qualität, und unter der Leitung von Andi Abler, den musikalischen Reigen eröffnete. Der Musikverein Hergensweiler hatte zum Frühjahrskonzert eingeladen und die Gäste wurden förmlich vom Schneegestöber in die frühlingshaft geschmückte Leiblachhalle geweht.

Galaktische Abenteuer erwarteten das Publikum bei „Starfire March“ von Randall Standridge. Ungewöhnliche Harmonien und dynamische Effekte verbanden sich zu einem umwerfenden und unterhaltsamen Konzertstück. Musikalisch ging es dann bei „Downhill“ von Florian Moitzi die legendäre „Streif“ in Kitzbühel hinunter. Ein Genuss, der den Zuhörerinnen und Zuhörern so gut gefiel, dass sie der Jugendkapelle Leiblachtal begeistert Beifall klatschten und nach Zugabe verlangten.

Einblicke in die Register. (Foto: Susi Donner )

Es folgte der Auftritt des Musikvereins Hergensweiler mit seinem Ehrendirigenten Oskar Bihler als musikalischem Leiter. Es sei beinahe auf den Tag genau 25 Jahre her, als Oskar Bihler am 27. März 1999 das Jahreskonzert des Musikvereins Hergensweiler, dessen Dirigent er 18 Jahre lang gewesen war, zum letzten Mal geleitet habe, verriet Erwin Pichler, der Vorsitzende des Musikvereins.

Mit Enthusiasmus und Begeisterung

Bihler habe aber den Kontakt zum MV Hergensweiler nie verloren. „Wir waren froh, und sind dankbar, dass er sich bereit erklärt hat, das diesjährige Frühjahrskonzert als Projekt zu übernehmen, und außerdem am 21. April mit uns zu den Wertungsspielen nach Maria-Thann zu gehen.“ Mit Enthusiasmus und Begeisterung habe Bihler die Musikantinnen und Musikanten, die seit Sommer 2023 ohne ersten Dirigenten dastanden, auf das Frühjahrskonzert vorbereitet.

Andi Abler (links) wurde für 25 Jahre und Ramona Brutscher für 15 Jahre Treue zur Blasmusik ausgezeichnet. In der Mitte Erwin Pichler, der Vorsitzende des Musikvereins Hergensweiler. (Foto: Susi Donner )

„Wir hatten eine kurze, aber intensive Probenphase mit einem großartigen Probenwochenende, das allen Spaß gemacht hat.“ Pichler begrüßte im Publikum auch ihren neuen Dirigenten, Stephan Moosbrugger aus Hohenweiler, der im Mai ihre musikalische Leitung übernehme.

Erfreulich viele Talente

Bihler erzählte, dass er sich bei der Programmauswahl auf die hohe Note des Musikvereins Hergensweiler bei den Wertungsspielen 2023 in Unterreitnau orientiert habe (92 Punkte). „Ich wollte die hochwertige Kapelle fordern - aber eben auch nicht überfordern“, erklärte er.

Ehrung beim Frühjahrskonzert Andi Abler ist ein Multitalent Ernst Müller, bis vor wenigen Wochen Bezirksdirigent im Bezirk 7 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes, übernahm die anstehenden Ehrungen im Rahmen des Frühjahrskonzertes. Die höchste Ehrung an diesem Abend erhielt Andi Abler für 25 Jahre Treue und Verdienste um die Blasmusik. 25 Jahre – das ist eine schöne Ehrung, kommt aber in Musikantenkreisen noch relativ häufig vor. Wenn aber der Geehrte gerade mal 33Jahre alt ist, rückt das die Ehrung dann doch in ein strahlendes Licht. Zumal sich Andi Abler in einem Maße für die Musik und den musikalischen Nachwuchs einsetze, das außergewöhnlich sei, wie Erwin Pichler, der Vorsitzende des Musikvereins Hergensweiler sagte. Er dankte Andi Abler mit den Worten „du widmest dein ganzes Leben der Musik. Du bist eine große Stütze für den Musikverein Hergensweiler. Wir sind stolz dich in unseren Reihen zu haben.“ Andi Abler sei ein Multitalent: Trompetenlehrer beim Instrumentalunterricht. Engagierter Dirigent der Jugendkapelle Leiblachtal – was auch die Musikvereine Niederstaufen Sigmarszell und Weißensberg zu schätzen wissen. Er glänze häufig als virtuoser Solist – ganz gleich ob konzertant oder bei einem der vielen Stimmungsauftritte des Musikvereins. Zudem sei Andi Abler bis Ende 2023 sieben Jahre lang der zweite Dirigent des Musikvereins Hergensweiler gewesen. „Lieber Andi, du springst immer ein, wenn du gebraucht wurdest, wie zuletzt im vergangenen Sommer, als wir erneut ohne ersten Dirigenten da standen und du für vier Monate übergangsweise das Amt übernehmen musstest – und das auf deinen ausdrücklichen Wunsch völlig unentgeltlich.“ Auch die anderen Musikantinnen und Musikanten haben beim Frühjahrskonzert Ehrung erhalten: Eine Ehrenurkunde für 15 Jahre Tätigkeit im Musikverein bekam Ramona Brutscher, eine Ehrenurkunde für 25 Jahre Tätigkeit Andi Abler. Einen D1 Bläserlehrgang belegten Jakob Stiebler und Mateo Ojurovic, Schlagzeug; Max Höllgartner, Tenorhorn und den D 2 Bläserlehrgang Robin Wilhelm, Tuba. (sd)

„Ich kenne nicht mehr viele von den aktuellen Musikantinnen und Musikanten, aber ich habe bei den Proben erfreut festgestellt, wie viele Talente der Musikverein hat.“ Das Fordern ist ihm mit dem Eröffnungsstück „Signature“ von Jan Van der Roost sowie „When Nature Strikes Back“ von Otto M. Schwarz vorzüglich gelungen.#

Wir haben bis dahin noch vier Proben und werden dann noch besser spielen Maria Högerle

Mit diesen beiden Stücken wird die Musikkapelle in vier Wochen bei den Wertungsspielen in Maria-Thann antreten, wie Ansagerin Maria Högerle erzählte. „Wir haben bis dahin noch vier Proben und werden dann noch besser spielen“, verspricht sie und lockt das Publikum „wie freuen uns natürlich über Ihre Unterstützung bei den Wertungsspielen.“

Leidenschaft und strahlendes Blech

Ein kurzer Blick in das Programm zeigt die enorme Leistungsfähigkeit des Musikvereins Hergensweiler. Im temperamentvollen Stück „Costa del Sol“ von David Shaffer schickte er seine Zuhörerschaft mit heißen Rhythmen an die Küste Andalusiens: Diese energiegeladene und fesselnde Komposition begann mit einem feurigen Abschnitt, mächtigen Paukenschlägen und strahlendem Blech, um schließlich mit leidenschaftlichem Holz und klappernden Kastagnetten in einen lyrischen Volkstanz überzugehen.

Andi Abler, den das Publikum an diesem Abend bereits als JuKa-Dirigent erlebt hatte, glänzte mit seiner Trompete in der fröhlichen weltberühmten italienischen Komposition „Ciribiribin“ von Alberto Pestalozza als Solist (siehe Kasten). Nach vier weiteren Stücken und zwei Zugaben entließ der Musikverein sein hellauf begeistertes Publikum in einen sicheren Nachhauseweg. Das Schneegestöber hatte längst wieder aufgehört.