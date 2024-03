Der TSV Hergensweiler muss bei den Neuwahlen im Mai seine Vereinsführung sowie die Geschäftsstelle neu besetzen. Bislang gibt es keine Bewerberinnen oder Bewerber dafür. Die Existenz des Vereins steht auf dem Spiel.

„Ein Verein funktioniert nur, wenn viele ein gemeinsames Ziel vor Augen haben, sich einbringen und mithelfen. Wenn wir es nicht schaffen, einen neuen Vereinsvorstand aufzustellen, wird unser Sportverein aufgelöst - das liegt dann nicht mehr in unseren Händen“, sagt Ehrenmitglied Christoph Reinhardt, der 45 Jahre lang die Geschicke des TSV Hergensweiler prägend begleitet hat. Mit ernstem Gesichtsausdruck fügt er hinzu: „Ich muss wohl nicht extra betonen, was Hergensweiler damit verlieren würde.“

Genau genommen würden aktuell über 600 Mitglieder ihre sportliche Heimat verlieren - vom Kleinkind bis zu den Senioren. Es würde keinen Leiblachlauf mehr geben und kein Familiensportfest. Kein Fußball-Jugendcamp und kein Fußballjugendturnier. Es würde das Aus für Kinder- und Jugendfußball, AH-Fußball, Rope Skipping, Tischtennis, Nordic-Walking, Eltern-Kind-Turnen, Kinderturnen, Jedermann- und Frauenturnen bedeuten.

Die Lage ist ernst

„Eine Auflösung des TSV wäre ein tragischer Verlust für Hergensweiler“, sagt auch Heidi Abendschein, die derzeit stellvertretende Vorsitzende des TSV Hergensweiler. Wieso ist es soweit gekommen?

Der aktuelle Vorsitzende Joachim Vedder stehe nach zwei Wahlperioden aus beruflichen Gründen nicht mehr zur Wiederwahl zur Verfügung. Auch sie selbst werde nicht mehr zur Wahl antreten. Zudem müsse die Geschäftsstelle neu besetzt werden.

„Mariette Festini-Brosa führt diese seit Jahrzehnten mit unbeschreiblicher Zuverlässigkeit und Genauigkeit, mit Engagement und Leidenschaft für den Verein, seine Kinder und Jugendlichen“, lobt Reinhardt. Sie habe zudem bei jeder Veranstaltung des TSV geholfen und die Abteilung Rope Skipping aufgebaut, die seit etwa zwanzig Jahren das viel beachtete Aushängeschild des TSV Hergensweiler sei.

„Wir hoffen, Leute zu finden, die aus Hergensweiler kommen, die Herzblut für den Verein haben und denen es wichtig ist, dass er überlebt“, sagt Reinhardt, der selbst als Vorsitzender, als Übungsleiter, zuletzt als Jugendleiter der Abteilung Fußball viele Ämter im TSV ehrenamtlich bekleidet hat.

Die Dringlichkeit wird von vielen noch nicht gesehen. Christoph Reinhardt

Er vermutet, dass sich bislang niemand so recht der Brisanz der Situation bewusst sei, in der sich der 1911 gegründete TSV befinde. „Die Dringlichkeit wird von vielen noch nicht gesehen.“ Wenn sie keinen Vorstand bilden könnten, gehe der Fall an das Amtsgericht. Das setze einen kostenpflichtigen Notvorstand ein. „Wenn wir nach Ablauf eines Jahres immer noch keinen Vorstand stellen können, wird unser Verein aufgelöst und es findet kein Sportbetrieb jeglicher Art mehr in unserer Gemeinde statt.“ Dabei befinde sich der Sportverein strukturell und finanziell in einem sehr soliden Zustand.

Warum Vereinsarbeit wertvoll ist

Für den 18. März sei eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumt worden. Eigentlich, um die notwendige Kreditaufnahme für das lange geplante Soccer-Court-Minispielfeld zu beschließen. „Im Rahmen dieser Versammlung wollen wir den Mitgliedern die Problematik eindringlich bewusst machen und die Konsequenz aufzeigen, was geschieht, wenn es uns im Mai bei der Jahreshauptversammlung nicht gelingt, einen Vereinsvorstand zu bilden“, sagt Heidi Abendschein.

Warum hat sich Christoph Reinhardt über so viele Jahre für den TSV engagiert? Weil er ein Vorbild hatte, seinen Onkel und Jugendleiter Werner Klebusch. „Er hat mit uns trainiert, Ausflüge gemacht, Spiele organisiert. Er hat wahnsinnig viel Herzblut in uns und den Verein gesteckt. Das hat mir eine wunderschöne Fußballjugend beschert.“

Weitergeben, was man selbst erfahren hat

Später habe er das, was er selbst erfahren durfte - nämlich durch den Sport Freude, Freunde und eine großartige Freizeit zu haben - weiter- und zurückgeben wollen. Er wurde erst Handball- dann Fußballtrainer, Fußball-Jugendleiter, war dann irgendwann in der Vorstandschaft und schließlich erster Vorsitzender, als er gebraucht wurde.

Auch Heidi Abendschein, die unter anderem für den Leiblachlauf zuständig ist, habe es viel gegeben, dem Gemeinwohl zu dienen, „zu sehen, dass ich etwas bewirken kann“. Beispielsweise den Leiblachlauf, der schon zehn Jahre lang eingeschlafen war, erfolgreich wiederzubeleben.

Dreierspitze möglich

Der neue Vorstand dürfe sich ebenfalls auf schöne und große Aufgaben freuen. Unter anderem werde er am neuen Soccer-Court-Minispielfeld mitwirken, das viele Kinder über Jahrzehnte nutzen werden.

Reinhardt berichtet, man wolle es dem neuen Vorstand zudem einfacher machen. So soll eine Satzungsänderung eine gleichberechtigte Dreierspitze ermöglichen. „Dann würden sich Aufgaben und Verantwortung auf drei Leute gleichmäßig verteilen.“ Und natürlich stehe die „alte“ Mannschaft der „neuen“ bei, so Reinhardt. „Es wird eine intensive Übergangszeit geben.“