Es sind drei Laientheaterbühnen im unteren Landkreis Lindau, die seit Jahrzehnten traditionell in der Advents- und Weihnachtszeit und zum Jahreswechsel mit ihrem heiteren, lustigen oder auch mal nachdenklichem Schauspiel erfreuen: Die Volksbühne Hergensweiler, die Theatergruppe Oberreitnau und die Achberger Bühne. Was ist in diesem Jahr auf den Brettern, die auch im Kleinen die Welt bedeuten, geboten?

So viel sei verraten: Alle drei Theatervereine warten mit turbulenten Komödien auf. In Hergensweiler ist es der schwäbische Klassiker „An guada Rutsch!“, in Oberreitnau heißt es „Alte Pinsel malen besser und in Achberg wird die Frage gestellt „Wo isch mein Backstoikäs?“ Fünf- bis siebenmal treten die Schauspielgruppen mit ihren Stücken auf und dafür proben sie seit Wochen intensiv.

Hergensweiler: Turbulentes Lustspiel in drei Akten

Volksbühne Hergensweiler: In Hergensweiler ist am Samstag bereits Premiere mit dem Stück „An guada Rutsch!“, einem turbulenten Lustspiel in drei Akten von Monika Hirschle.

Die Volksbühne, die 2024 ihr 75-jähriges Bestehen feiern darf, wagt sich damit an einen schwäbischen Klassiker. Aber: „Wir sprechen im Stück so, wie uns der Mund gewachsen ist - das ist am schönsten und passt am besten zu uns“, sagt Spielleiterin Silvia Kleinhans und ergänzt: „Wir hatten eine wunderbare Zeit. Es waren sehr entspannte Proben - das Stück ist so lustig, wir haben so viel gelacht, wie noch nie.“

Familie Berner feiert ein hanebüchenes Silvester

Am meisten freue es sie, dass sie die Rollen so glaubwürdig besetzen konnte. „Wir haben für jeden Charakter eine Person im richtigen Alter, die ihre Figur überzeugend umsetzt.“ Jetzt werde es Zeit, dass sie auftreten, ihr Können zeigen und das Publikum zum Lachen bringen dürfen, mit der hanebüchenen Silvester-Geschichte um die Familie Berner.

Denn Vater Günthers hat seinen neuen Chef eingeladen, was das ganze Fest auf den Kopf stellt. Mehr soll aber gar nicht verraten werden. So viel vielleicht noch: Den acht Akteuren auf der Bühne steht ein 19-köpfiges Organisationsteam zur Seite. Alle gemeinsam sorgen dafür, dass ihr Publikum vergnügliche Theaterabende erleben darf. Bei der Premiere am 9. Dezember um 20 Uhr erhält jeder Besucher einen Prosecco gratis an der Theaterbar.

Theatergruppe Oberreitnau: Acht Darsteller auf der Bühne sowie rund zehn dahinter. Mit dabei sind in diesem Jahr (von links): Dieter Enderle, Hans Schick, Ulrike Meßmer, Frederic Rupfle, Elisabeth König, Sina Gutensohn, Verena Hermann, Ayla Griebel und Peter Schmieg. (Foto: Theatergruppe Oberreitnau )

In Oberreitnau ist eine Komödie zu sehen

Theatergruppe Oberreitnau: Die Stücke der Theatergruppe feiern traditionell am 2. Weihnachtsfeiertag ihre Premiere. Die Komödie „Alte Pinsel malen besser“ von Helmut Schmidt steht auf dem Spielplan.

Regie führt Anja Vögele. Acht Darsteller auf der Bühne sowie rund zehn Helfer dahinter verwandeln die Bühne im Freizeitzentrum in die kleine, schäbige Mietwohnung der Schwestern Edith und Mina. Die beiden werden momentan nicht gerade vom Glück verfolgt.

Während ihre Ehemänner ihre eigenen Wege gehen, planen die mittellosen Frauen Minas 60. Geburtstag, macht ein Straßenkünstler ihren Alltag bunt und schließlich gibt es selbstverständlich so manch überraschende Wendungen.

Viel wird noch nicht verraten über das Stück

Frederic Rupfle, er ist Vorsitzender und zugleich Schauspieler der Theatergruppe, wird ganz geheimnisvoll, wenn er über das Stück spricht. Was er aber gerne verrät: „Unsere Rollenbesetzung ist ein Kracher, und das Stück macht uns selbst extrem viel Spaß. Wir sind alle Laien und geben unser Bestes, um einem dankbaren Publikum einen schönen Abend zu bescheren.“

Richtig spannend finde er den Kontrast beim Zusammenspiel der Gruppe: „Du spielst mit jemandem auf der Bühne, der auch eine Rolle spielt, die du ihm glaubst. Das ist beeindruckend. Danach sind sie wieder Uli oder Hans aus deinem Team. Das macht so viel Spaß.“ Er erzählt auch, dass die drei Theaterteams gegenseitig ihre Stücke anschauen. „Im Advent, und um Weihnachten und Silvester herum, ist einfach eine großartige Zeit, um ins Theater zu gehen - und auch um Theater zu spielen.“

Achberger Bühne: Die neue Vorstandschaft (von links): Stephan Kaeß, Martina Roth, Melanie Branovics, Sarah Wochner und Matthias Kaeß freut sich, dass der Theaterverein Achberger Bühne nach drei Jahren Pause zum Jahresende ihr neues Stück präsentieren wird. (Foto: Achberger Bühne )

In Achberg gibt es den Schwank „Wo isch mein Backstoikäs?“

Achberger Bühne.: Dort hat sich im zu Ende gehenden Jahr viel getan - die langjährige Vorstandschaft des Theatervereins hat das Drehbuch an eine neue und jüngere Mannschaft übergeben, die in ihrer ersten Spielsaison den Schwank „Wo isch mein Backstoikäs?“ oder „Die bayerische Miß Marple“ von Theo Solleder spielen.

Für die Achberger Bühne haben Sandra Kaeß und Sarah Wochner das Stück bearbeitet. Denn, wie Stephan Kaeß, der erste Vorsitzende sagt: „Wir schreiben die Stücke immer ein bisschen um. Zum einen, damit sie in unseren Dialekt passen und natürlich, um Achberger Lokalkolorit hineinzubringen.“

Eine turbulente Komödie um die Familie Kieferle

Schriftführerin Melanie Branovics schwärmt: „Wir freuen uns schon auf den Applaus. Noch wertvoller sind uns aber die Momente, in denen wir das Publikum zum Lachen bringen.“

Lachen sei in der turbulenten Komödie rund um die Familie Kieferle, der das Geld ausgeht, programmiert - ebenso das gute Ende nach vielen verflixten Situationen. Kaeß erklärt, er sei begeistert von der Verwandlung, die mit den Schauspielern geschehe: „Wir sagen, wenn du auf die Bühne gehst, schlüpfst du gleichzeitig mit dem Kostüm auch in den Charakter deiner Rolle. Das gelingt ihnen ganz wunderbar.“

Die Darsteller auf der Bühne seien der eine Teil, aber das Team drumherum, das die Küche macht, die Getränke, das Bühnenbild, die ganze Organisation, die Kasse… „das macht die Freude und unsere Theatergemeinschaft erst komplett.“