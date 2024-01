Das Jahr 2023 war ein Planungsjahr, ein Jahr der Weichenstellung. Es fühle sich an wie ein Wimpernschlag, so schnell sei es vorbei gewesen, sagt Hergensweilers Bürgermeister Wolfgang Strohmaier. Im kommenden Jahr warten große Herausforderungen auf die Gemeinde.

„Meine Gemeinderäte werden viel Einsatz bringen müssen“, sagt Strohmaier. In vielen Ratssitzungen werde man sich um viele Details kümmern müssen. „Begonnen bei der Freiflächen Photovoltaik, der kommunalen Wärmeplanung und vor allem bei der Planung unseres neuen Kindergartens“, sagt Bürgermeister Wolfgang Strohmaier.

Mit positiven Nachrichten, vergraben in der Erde, beginnt Strohmaier das Jahresgespräch. Unter anderem sei die Gemeinde in der Sanierung des Abwassersystems wichtige Schritte weitergekommen.

Sein schönstes Erlebnis beginnt mit einem Problem: dem Fachkräftemangel im Kindergarten, und die Kürzung der Betreuungszeiten. „Den Eltern bin ich zuvorderst für die Akzeptanz dieser Notwendigkeit dankbar“, sagt der Bürgermeister und erzählt dann sichtlich glücklich, dass sich daraufhin tatsächlich zwei Mütter aus Hergensweiler gemeldet haben, die von Berufs wegen Erzieherinnen sind und sich in Elternzeit befanden.

„Das hat uns viel Druck genommen“

Sie haben sich bereit erklärt, sich im Kindergarten zu bewerben. Beide wurden eingestellt, beide haben im November angefangen. „Wir haben dadurch zwei Top-Kräfte gewonnen. Das hat uns viel Druck genommen.“

Die Gemeinde sei zwar nach wie vor weit davon entfernt, die Betreuungszeiten wieder zu erweitern. Zudem kommen nach dem Jahreswechsel neue Kinder dazu. Aber zumindest sei die Förderung nicht in Gefahr.

Großes Lob spricht das Gemeindeoberhaupt der Kindergartenleiterin aus: „Iris Reulein-Merk ist topp. Sie ist in gutem Gespräch mit den Eltern, koordiniert unsere vielen Teilzeitkräfte. Sie hat wirklich eine enorme Herausforderung zu bewältigen, und schafft es dennoch, dass die Kinder bestens gefördert werden und sich wohl fühlen.“

Der Neubau der Kindertagesstätte St. Ambrosius werde das wichtigste Projekt im neuen Jahr sein. „Es ist momentan ein großer Brocken - aber sobald die Kindertagesstätte steht, haben wir eine zukunftsfähige Situation und es wird sich auch drumherum vieles entspannen.“

„So ein Container ist wohnlich“

Während der Bauzeit werde es auf eine Containerlösung hinauslaufen. Das höre sich vielleicht schlimm an, sei es aber nicht. „So ein Container ist wohnlich. Wenn man drin ist, merkt man gar nicht, dass man in einem Container ist“, verspricht er.

Der Architektenwettbewerb zum Kindergartenneubau sei in vollem Gange. Die Architekturbüros, die sich bewerben, würden einen guten Eindruck machen. „Sie stellen sinnvolle und gezielte Fragen, die auch uns zum Nachdenken bringen.“

Am Freitag, 23. Februar, sei die Preisgerichtssitzung in der Leiblachhalle. Samstag und Sonntag danach sei die Halle offen für die Bevölkerung. Alle 25 Entwürfe können dann angeschaut werden und die Sachpreisrichter aus dem Gemeinderat werden Rede und Antwort stehen.

Die Entscheidung, wie gebaut werde, sei sehr bedeutend: „Es ist unsere absolute Pflicht, dafür zu sorgen, dass wir etwas hinstellen, das über Jahrzehnte Bestand hat“, sagt Strohmaier. Wenn klar sei, welcher Entwurf umgesetzt wird, beginne die richtige Arbeit für ihn und den Gemeinderat. „Wir sind uns der großen Verantwortung durchaus bewusst.“ Ein weiteres wichtiges Zukunftsziel sei, das Thema Seniorenwohnen und -leben in Hergensweiler wieder in den Fokus zu nehmen.

„Die Fahrzeugpreise explodieren“

Der Haushalt 2024 werde interessant werden, weil zusätzlich zum Kindergartenneubau hohe Investitionen anstehen. „Wir werden zum ersten Mal seit langer Zeit einen Kredit aufnehmen müssen.“ Klar sei, „dass wir auf eine Zeit zusteuern, in der nicht jeder Wunsch zu jeder Zeit erfüllt werden kann.“

Er selbst spüre es am eigenen Leib, weil der dringend notwendige Neubau des Rathauses erst einmal verschoben wurde. „Wir müssen etwas kritischer das eine oder andere hinterfragen. Beispielsweise müssen wir konkret darüber reden, welche Straßen wir sanieren. Wir haben in Hergensweiler ein paar Straßen, die sich für unsere Verhältnisse in einem schlechten Zustand befinden, die woanders zu den guten gehören würden.“

Allein die notwendige Anschaffung eines Fahrzeug für die Feuerwehr sei eine finanzielle Herausforderung. „Die Fahrzeugpreise explodieren“, sagt Strohmaier. Dazu komme, dass nichts mehr einfach und aus dem Handgelenk unbürokratisch entschieden werden könne. „Die Politik in Berlin macht es der Basis, also den Gemeinden, schwer. Die Bürokratie nimmt zu und die Belastung, die man uns zumutet, ebenfalls.“

Darum geht Strohmaier optimistisch ins neue Jahr

Bei der Digitalisierung hinke Deutschland massiv hinterher. Der Fachkräftemangel sei überall Thema. Ebenso wie die Unterbringung von Geflüchteten. Nicht umsonst habe er seine Gemeinderäte gebeten, sich Gedanken zu machen, wo auf dem Gemeindegebiet Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden können. „Ich möchte nicht, dass aus der Not heraus die Leiblachhalle über Jahre belegt werden muss.“

Als Bürgermeister sei er Arbeitgeber, Bauherr und vieles mehr. Zunehmend auch Psychologe - beinahe täglich kommen Menschen, die ihm ihre persönlichen Nöte anvertrauen. „Es ist gut, wenn sie wissen, dass sie mir vertrauen können - und häufig finden wir gemeinsam Lösungen“, sagt er.

Alles in allem ziehe er einen positiven Schlussstrich unter das alte und gehe optimistisch in das neue Jahr. „Die Gemeindepolitik macht mir sowieso wenig Sorgen. Wir regeln hier das echte Leben. Ohne eine gewisse Gelassenheit geht es nicht.“ Was ihm besonders am Herzen liege: „Wir müssen es schaffen, den sozialen Frieden zu bewahren und an der Stelle, an der wir im Leben stehen, das Beste, das man tun kann, tun.“