Im Konflikt zwischen der Stiftung Liebenau und der Gemeinde gibt es eine gute Nachricht: Die „Lebensräume für Jung und Alt“ in Hergensweiler bekommen am 9. November endlich wieder eine Gemeinwesenarbeiterin. Doch damit sind längst nicht alle strittigen Punkte ausgeräumt.

Die „Lebensräume für Jung und Alt“ sind eine generationsübergreifende Wohnform für Senioren, Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende oder junge Familien. Herz der Wohnanlage sollen die so genannten Gemeinwesenarbeiter sein.

Doch gerade diese Stelle sei in der Vergangenheit wechselhaft und selten zufriedenstellend besetzt gewesen, so die Kritik der Gemeinde. Die letzte, die am 1. Februar den Posten als Gemeinwesenmitarbeiterin angetreten hatte, blieb nur kurz. Seither ist die Stelle offen.

Stelle ab 9. November wieder besetzt ‐ das ist die Neue

Dass die Stiftung Liebenau immer wieder forderte, die Gemeinde solle sich an dem Defizit, das diese Stelle verursache, finanziell beteiligen, ärgert Bürgermeister Wolfgang Strohmaier vor diesem Hintergrund besonders.

Die Stiftung begründete das im September gegenüber der Lindauer Zeitung so: Die Finanzierung sei an einen sogenannten Sozialfonds der Wohnanlage gekoppelt, in den die Gemeinde und die Stiftung Liebenau entsprechende Mittel eingebracht hätten. Doch die Erträge daraus seien nicht kostendeckend.

Eine erste gute Nachricht gibt es inzwischen aber, wie Susanne Droste-Gräff, stellvertretende Pressesprecherin der Stiftung Liebenau, auf Nachfrage der Lindauer Zeitung schreibt: „Wir freuen uns, dass wir die Stelle zum 9. November wieder besetzen können.“ Die neue Gemeinwesenarbeiterin heißt Tamara Kraft, ist 47 Jahre alt und eine „erfahrene Diplomsozialarbeiterin“.

Keine Hausleitung

Ihre Aufgabe sei es, die Selbst- und Nachbarschaftshilfe zu fördern. „Sie ist Anlauf- und Vermittlungsstelle für soziale Anliegen der Bewohnerinnen und Bewohner.“ Außerdem sei sie zuständig, die Lebensräume mit dem Gemeinwesen zu vernetzen und Ehrenamtliche für Aktivitäten in den Lebensräumen zu gewinnen. Zu ihren weiteren Aufgaben gehöre es auch, Mieter auszuwählen und den Gemeinschaftsraum zu vermieten. „Kurzum: Sie vernetzt, gibt Impulse, stößt Projekte an und moderiert im Konfliktfall“, so Droste-Gräff.

Dafür hat sie acht Wochenstunden zur Verfügung. Reicht das aus? Der Stellenumfang orientiere sich an den Wohneinheiten, erklärt die Pressesprecherin. Bei 15 Wohneinheiten seien das acht Stunden für „Netzwerkarbeit“. Susanne Droste-Gräff betont ausdrücklich:, „Gemeinwesenarbeit ist keine Hausleitung.“ Ein 24-Stunden-Service sei im Konzept der Lebensräume für Jung und Alt nicht vorgesehen.

Breites Angebot an beratenden, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Dienstleistungen?

Bürgermeister Wolfgang Strohmaier interpretiert den 1995 geschlossenen Grundlagenvertrag zwischen der Stiftung Liebenau und der Gemeinde Hergensweiler anders. Darauf verweist er in einem Schreiben vom 25. September an die Stiftung Liebenau. In dem Grundlagenvertrag stehe, dass den Bewohnern „ein breites Angebot an beratenden, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Dienstleistungen“ zur Verfügung stehe.

Zu diesem Zweck werde ein „Servicezentrum“ in die Wohnanlage integriert. „Dieses Servicezentrum bietet im Verbund mit weiteren Einrichtungen in der Region über das Angebot eines Notrufs die Sicherheit einer 24-stündigen Erreichbarkeit von Hilfeleistungen, die Vernetzung der Wohnanlage mit gemeinwesenorientierten Aktivitäten, die so zur Subsidiarität professioneller Hilfen beiträgt, die Erstellung eines Angebots an professionellen beratenden, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Diensten“, heißt es in Paragraph 6 des Grundlagenvertrages.

Der Bürgermeister fordert Antworten

Strohmaier will nun von konkret wissen, wie die Stiftung Liebenau in der Vergangenheit diesen Aufgaben nachgekommen sei. Konkret fragt er: Welche Notrufmöglichkeit wurden für welche Hilfeleistungen eingerichtet? Wie wurde die Wohnanlage „mit gemeinwesenorientierten Aktivitäten vernetzt“? Außerdem fordert er eine Übersicht über das Angebot an professionellen beratenden, hauswirtschaftlichen und pflegerischen Diensten.

Eine Antwort gibt es dazu noch nicht. Droste-Gräff bestätigt jedoch: „Es gibt offene Fragen seitens der Gemeinde, die aktuell geklärt werden.“

Gemeinde sieht „Stiftung Liebenau in der Verantwortung“

Wolfgang Strohmaier betont gegenüber der Lindauer Zeitung ausdrücklich, dass die Gemeinde Hergensweiler „keinesfalls die Konfrontation mit der Stiftung Liebenau sucht“. Sie sei in erster Linie daran interessiert, „gemeinsam für die Bewohnerinnen und Bewohner der Lebensräume und der gesamten Gemeinde Angebote im sozialen Bereich zu etablieren“.

Dazu bedürfe es aber zunächst einmal der „kritischen Auseinandersetzung“ mit der Vergangenheit und einer gemeinsamen Lösungs- und Finanzierungsstrategie. Strohmaier: „Ich sehe dabei die Stiftung Liebenau in der Verantwortung, Umsetzungsvorschläge des seit langem Propagierten zu machen.“

Mit Tamara Kraft soll wieder Kontinuität in Lebensräume kommen

Die wiederum erwartet, dass sich durch die neue Sozialpädagogin die Zusammenarbeit mit der Gemeinde verbessern wird. „Wir gehen davon aus, dass durch die neue Gemeinwesenarbeiterin wieder Kontinuität in die Lebensräume Hergensweiler kommt. Wir wünschen uns natürlich, dass Tamara Kraft dort wohlwollend aufgenommen wird“, so Droste-Gräff.

Doch mit der neuen Mitarbeiterin allein dürfte es nicht getan sein. Der Fokus der Gemeinde liege darauf, „die zugesicherten und angekündigten Angebote zu erhalten“, betont Strohmaier in dem Brief an die Liebenau. Sollte keine „dauerhafte Lösung“ gefunden werden, dann müsste gegebenenfalls „auch die Möglichkeit der Abschaffung des Sozialfonds und der Gemeinwesenarbeit diskutiert werden“.