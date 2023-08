Dass ein Kinderfest traditionell in ein viertägiges Dorffest eingebunden wird, ist etwas Besonderes. In Hergensweiler ist dies so seit 1967 — so lange wird jedes Jahr das Kinderfest im Rahmen des Hergensweiler Festes gefeiert. Am Samstag, 5. August, werden die Schul– und Kindergartenkinder der Gemeinde wieder feierlich „Hergensweiler hoch!“ rufen — und ihren bunten Luftballons hinterherschauen, die sie nach dem Festakt in den Himmel steigen lassen.

„Wir sind sehr dankbar dafür, dass wir die Infrastruktur des Hergensweiler Festes nutzen dürfen“, sagt Michael Bihler, der Vorsitzende des Fördervereins Kinderfest Hergensweiler. Das Kinderfest am Samstag, 5. August beginnt mit den Kinderfestspielen. Um 8.45 Uhr treffen sich dazu alle Kinder am Backhaus. Die Jugendkapelle Leiblachtal spielt zur Eröffnung.

Für die Kindergartenkinder hat der Förderverein erstmals die Clownsfrau Bella Bimba in den Garten des Kindergartens eingeladen. Die Vorschul– und Grundschulkinder versuchen sich an Geschicklichkeitsspielen auf der Wiese am Backhaus, und die Fünft– bis Siebtklässler machen eine Dorf–Rallye.

An den Kinderfestspielen beteiligen sich der TSV, der Motorrad–Club, der Schützenverein und die Feuerwehr. Der Gartenbauverein bewirtet die Eltern während der Spiele und bereitet die Kinderfesthörnchen zu. Denn nach den Kinderfestspielen gibt es auf der Maibaumwiese das traditionelle Kinderfest–Frühstück — und das bis dahin bestgehütete Geheimnis: das Kinderfest–Erinnerungsgeschenk.

Bunte Luftballons krönen Kinderfest–Festakt

Um 13.15 Uhr stellen sich alle Teilnehmer am Rathaus zum Festumzug auf, den die Musikvereine Hergensweiler und Niederstaufen begleiten. Festlich herausgeputzte Schul– und Kindergartenkinder, Vereine, der Bürgermeister und der Gemeinderat laufen mit und dazwischen überraschen in jedem Jahr einige Festwägen. Das Ziel des Umzugs ist der Theo– Bihler–Platz gegenüber des Festzeltes.

Hier findet der Festakt mit dem Kinderfestprolog statt, geschrieben von Conny Würtz, vorgetragen von zwei Viertklässlern. Der Chor der Grundschüler singt das Hergensweilerlied. Nachdem die Kinderfestfanfare und die Bayern– und der Deutschlandhymne erklungen sind, gespielt vom Musikverein Hergensweiler, steigen bunte Luftballons in den Himmel.

Danach geht das bunte Treiben rund um das Festzelt los, in dem der Musikverein Hergensweiler bewirtet und der Musikverein Niederstaufen musikalisch unterhält. Für die Kinder ist im Schulhof eine Cartbahn aufgebaut. Im Kindergarten–Garten gibt es zum ersten Mal einen lustigen Steckenpferd–Parcours für die Kleinen. Das Kinderfestbähnle dreht seine Runden, und zwischen Attraktionen wie Tombola, Klettern, Kettenkarussell am Rummelplatz haben alle viel Spaß.

„Unser bester Programmpunkt“

„Wir bilden eine perfekte Symbiose und harmonieren wunderbar miteinander“, sagt Erwin Pichler, der Vorsitzende des Musikvereins Hergensweiler, der Veranstalter des ganzen Festes ist. „Das Kinderfest macht den Festsamstag zum vollen Erfolg — es ist unser fester und bester Programmpunkt.“

Alle freuen sich, dass es bald losgeht. Eine ganze Woche lange packen alle Vereinsmitglieder, ihre Partner, Familien und Freunde zusammen an. Zu den 75 Vereinsmitgliedern kommen etwa 70 weitere Helfer — sodass über 140 Leute dafür sorgen, dass es beim Fest allen gut geht. „Nur so können wir jedes Jahr ein viertägiges Fest mitten im Dorf feiern, weil alle an einem Strang ziehen“, sagt Pichler.

Dazu komme der geniale Festplatz mitten im Dorf, der Hartplatz neben der Leiblachhalle, durch den die notwendige Infrastruktur leicht herstellbar sei. Die Herausforderung sei dennoch eine große, „denn die Rahmenbedingungen durch behördliche Vorschriften werden jedes Jahr umfangreicher“, sagt er.

Viel Gaudi und gutes Wetter dank „Theo–Bihler–Zwischenhoch“

Das viertägige Hergensweiler Fest beginnt am Donnerstag, 3. August, mit einem Abend für die Blasmusik. Die Musikvereine Hohenweiler und Scheffau, sowie die Musikkapelle Heimenkirch werden Stimmung ins Festzelt bringen. Am Freitagabend füllen die „Lederrebellen“ das Festzelt, in das tausend Leute passen. Zur Partynacht und am Samstagabend spielen die „Vier lustigen Fünf“ und die „Combo 4“. Lediglich die Partynacht am Freitag kostet Eintritt — an allen anderen Tagen heißt es beim Hergensweiler Fest „Eintritt frei“.

Der Sonntag, 6. August, beginnt feierlich mit einem Festgottesdienst um 9.30 Uhr, der bei schönem Wetter am Festplatz beim historischen Backhaus abgehalten wird. Danach ist Frühschoppen im Zelt mit OHO die Blasmusik. Am Nachmittag ab 13 Uhr gibt es einen weiteren Festhöhepunkt, auf den sich das ganze Dorf mit all seinen Gästen freut: die Vereinsolympiade, bei der die Vereine sich witzige sportliche Wettkämpfe liefern, organisiert und ausgedacht von den „Vier lustigen Fünf“. Für Erwin Pichler und Michael Bihler ist das eine „superlustige und sehenswerte Gaudi“. Danach klingt das Fest gemütlich aus.

Das Wetter bereite wenig Sorge — denn da ist ja das legendäre „Theo–Bihler–Zwischenhoch“ — das schöne Wetter, für das der Begründer des Kinderfestes zu seinen Lebzeiten und — so zeigen es die vergangenen Jahre — auch darüber hinaus stets pünktlich zum Kinderfest sorgt.

Das Programm im und ums Festzelt

Donnerstag, 3. August, ist Stimmungsabend: Ab 20 Uhr unterhalten die Musikvereine Hohenweiler und Scheffau, sowie die Musikkapelle Heimenkirch

Freitag, 4. August: Blasrock, Volxmusik und Partykracher ab 20 Uhr mit den „Lederrebellen“.

Samstag, 5. August: Nach dem Kinderfestumzug spielt der Musikverein Niederstaufen im Festzelt. Ab 20 Uhr Partynacht mit „Die 4 lustigen 5“, und „Combo 4“

Sonntag, 6. August: 9.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Musikverein Hergensweiler auf dem kleinen Dorfplatz zwischen Backhaus und Heimatmuseum. Zum Frühschoppen spielt „OHO — die Blasmusik“. Um 13 Uhr ist die sensationelle Riesengaudi „Vereinsolympiade“.

Wichtig: Freitag Abendkasse, Donnerstag, Samstag und Sonntag Eintritt frei. Alle Abendveranstaltungen sind ab 16 Jahre mit Partypass: download auf www.musikverein–hergensweiler.de