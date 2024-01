Die Freiwillige Feuerwehr von Hergensweiler ist am vergangenen Donnerstag, gegen 11.30 Uhr zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. Im Schützenheim in der Bahnhofstraße trat Wasser ein. Der Übeltäter war schnell gefunden - aber seine Arbeit konnte dann nicht einfach so beseitigt werden.

Mit 15 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr Hergensweiler aus. Wasser war ins Schützenheim eingetreten. Schnelles Handeln war erforderlich. So stellten die Einsatzkräfte rund fünf Zentimeter Wasser auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern fest.

Biber hatte mehrere Bäume gefällt

Dabei stellten die Feuerwehrmänner fest, dass ein Biber einen Damm im Bereich der Lerchenmühle am Riegersbach, hinter dem Haus, gebaut hatte. Der Biber hatte mehrere Bäume gefällt und so einen Staudamm geschaffen, der das Wasser zurückstaute und letztendlich in das Schützenheim leitete.

„Der Biber war unser eigentliches Problem“, sagte Einsatzleiter Timo Fritz. „Er steht unter Naturschutz.“ Einfach den Biberdamm entfernen, war also nicht möglich. Die Feuerwehr hielt deshalb Rücksprache mit dem Landratsamt Lindau und der Unteren Naturschutzbehörde. Von dort gab es schließlich grünes Licht und der Biberdamm durfte abgebaut werden.

Einsatz ist nach rund 5,5 Stunden beendet

„Wir hoffen nun, dass er an dieser Stelle nicht wieder einen Damm baut“, sagt Timo Fritz. Die eigentliche Arbeit, das Entfernen des Damms, sei mithilfe eines Baggers und der Schützen sowie den Einsatzkräften der Feuerwehr schnell erledigt gewesen. Um 17 Uhr war der Einsatz beendet.

Der Schaden sei vergleichsweise überschaubar, sagt Fritz. „Zum Glück wurde der Wassereintritt recht früh bemerkt.“ Mit Entlüftungsgeräten versuchen die Schützen nun ihr Heim wieder schnell trocken zu bekommen.